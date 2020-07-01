Клишас: поправки в Конституцию не потребуют переназначения правительства

https://static.news.ru/photo/2048762c-bc38-11ea-868a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вступления в силу конституционных поправок не потребуется переназначать членов правительства. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, после того, как россияне поддержали поправки в ходе общероссийского голосования 1 июля, президент страны Владимир Путин издаст указ и новая Конституция со всеми изменениями будет опубликована для всеобщего ознакомления.

В Основном законе страны также будет указана дата вступления поправок в силу. Опубликование Конституции РФ происходит после официального подведения итогов голосования, передаёт «Политика Сегодня».

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Как писал NEWS.ru, по результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.