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Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ заявил, что Владимир Путин станет первым мировым лидером, с которым он обсудит свои переговоры с главой США Дональдом Трампом.

По его словам, он хотел бы услышать мнение российского лидера о том, как можно «собрать все силы для мира и спокойного существования», передаёт «Интерфакс». Встреча двух лидеров проходит 30 января...