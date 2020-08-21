Как провинциальный депутат ЦБ озадачил

Депутат из Екатеринбурга Александр Пирожков предложил в честь трехсотлетия города Екатерины выпустить новую денежную купюру достоинством в триста рублей. И даже предложил самолично подготовленные графические варианты такой банкноты. В конце концов, мало ли рождается местных инициатив ради самопиара или просто хайпа. Между тем, пресс-служба Центробанка поспешила опровергнуть мало кому известного за пределами столицы Урала политика, выпустив специальное заявление, отрицающее сами подобные планы.

Казалось бы, что Центробанку до разного рода идей? Где государственные банкиры, а где региональный деятель? Но есть что-то глубоко симптоматичное в такой поспешной реакции. Видимо, главный банк страны всё более болезненно реагирует на разного рода слухи, которые вокруг его классического здания роятся всё сильнее. Причём речь идёт как просто об алармистской информации, распространяемой разного рода анонимными telegram-каналами, так и инсайдами, появление которых приписываются новому правительству. Причём его самым влиятельным членам.

Михаил Мишустин government.ru

Поэтому, с одной стороны, утверждается, что позиция премьера Михаила Мишустина и его первого зама Андрея Белоусова сводится к тому, что и Центробанк должен нести свою долю ответственности за экономический рост. А не только проводить стабилизирующую монетарную политику, которая иногда прямо противоречит интересам экономических прорывов и связывает руки промышленникам, пытающимся сдёрнуть страну с углеводородной иглы. Притом, что ЦБ последовательно снижал в последние месяцы ставку. Регулятор всё же вынужденно уступает новому правительственному курсу.

Но, с другой стороны, не только информационные анонимы, а вполне себе лидеры общественного мнения утверждают, что серьёзная девальвация рубля всё равно неизбежна. Иначе не выполнить новые социальные обязательства власти, объявленные лично президентом, и не закрыть солидной дыры в бюджете, увеличенной недавним пандемийным карантином. Более того, с пафосом лично присутствовавших свидетелей уверяют, что якобы сама шефиня ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов пришли к президенту с предложением девальвировать рубль до уровня сто целковых за бакс. А после такого шага, который у нас обычно именуется «плановым изменением курса», Набиуллина, дескать, должна будет подать в отставку и взять всю ответственность на себя.

Эльвира Набиуллина Сергей Булкин/NEWS.ru

И такие легенды от «очевидцев» постоянно дополняются то уверениями о существовании вот-вот готового к принятию решения о переподчинении ЦБ непосредственно правительству, то разговорами о планируемой деноминации рубля. Видимо, для того, чтобы как-то нивелировать резкое ослабление его курса. А то и «просочившимися» сведениями о грядущей денежной реформе с полной заменой нынешних купюр на денежные знаки нового вида.

Словом, неустойчивое постпандемийное состояние государственного бюджета порождает огромное количество прогнозов, предположений и откровенных лоббистских спекуляций. И, естественно, что в центре такого информационного шума оказывается наш главный регулятор и эмитент — ЦБ РФ. От того и столь нервная реакция на, казалось бы, саморекламное предложение провинциального политика. Видимо, атмосфера вокруг главного банка действительно сгущается.