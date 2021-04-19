Лидер украинских националистов захотел сделать из Москвы болото

https://static.news.ru/photo/eb59b3b4-a0ec-11eb-a995-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Россия неприкрыто готовится к вторжению на Украину. Но когда его следует ожидать, неизвестно. Оно может состояться как в ближайшее время, так и через полгода-год, считает бывший руководитель запрещённого в РФ националистического движения «Правый сектор», а ныне командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Он утверждает, что Москва перебрасывает в самопровозглашённые народные республики Донбасса наёмников из Ростовской области, Краснодарского края и северокавказских республик, чтобы восполнить недокомплект в войсках ДНР и ЛНР. На эти цели, по словам украинского радикала, Кремль выделил необходимое финансирование. Поэтому, по его мнению, в обозримой перспективе возможны военные провокации, в результате которых группировка Объединённых сил может оказаться в окружении.

Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно. Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в своё время, — заявил Ярош в интервью изданию «Обозреватель».

Он высказал мнение, что было бы неуместно «воевать в открытой степи» при превосходстве российской армии в авиации и при возможности нанесения массированных ракетных ударов. Вместо этого, предложил он, следовало бы превратить в города-крепости Херсон, Новую Каховку, Мелитополь, Запорожье, Днепр и ряд других украинских городов.

По мнению Яроша, задача максимум для Кремля — в перспективе аннексировать территории Донбасса. Причём не только ДНР и ЛНР, но Донецкую и Луганскую области полностью, с территориями, которые сейчас находятся под контролем Киева. Для начала же, считает он, самопровозглашённые республики могут подписать с Россией некое соглашение, чтобы создать отдельный анклав в союзных отношениях по примеру югоосетинского, абхазского или приднестровского варианта.

Ярош также уверен, что вторжение на Украину будет иметь тяжёлые последствия для самой России. В этом он рассчитывает на божью милость. Хотя и считает, что «вопрос только в количестве жертв» с обеих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель высказала мнение, что сторонам противостояния следовало бы возобновить переговоры об обмене пленных по формуле «всех на всех». Хорошим поводом для этого, считает она, могла бы стать православная Пасха.