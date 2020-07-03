Исказил реальность: в Минобороны РФ ответили на откровения Болтона о ДРСМД

https://static.news.ru/photo/ffacca82-bd39-11ea-8277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценки бывшего советника президента США по национальной безопасности и обороне Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), существенно искажают реальные события. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.



Он подчеркнул, что в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Однако, если автор мемуаров «позволил себе отступить от данных правил», российская сторона посчитала справедливым прокомментировать озвученные тезисы.

Так, замглавы Минобороны не подтвердил утверждение Болтона о том, будто Россия согласилась с тем, что ДРСМД утратил актуальность, в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая.

Фомин также напомнил, что в России считают выход США заранее спланированным, а обвинения в нарушении соглашения во стороны РФ — беспочвенными.

Выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными, — цитирует Фомина «Интерфакс».

При этом тезис Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая замминистра назвал банальным передергиванием фактов. Оно, как полагает представитель ведомства, продиктовано тем, что у автора мемуаров стратегическое партнёрство России и Китая «вызывает изжогу». Между тем, взаимодействие двух держав сейчас достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, отметил замглавы Минобороны.

Вся ответственность за развал договора «целиком и полностью» лежит на США, подчеркнул он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия ДРСМД подписал президент России Владимир Путин.

Фактически соглашение прекратило действие в августе 2019 года.

23 июня, как писал NEWS.ru, Болтон опубликовал воспоминания о работе в Белом доме. Книга «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» рассказывает о политике и логике принятия решений командой Трампа.

Экс-советник в частности, указал, что политика американского лидера строится на основании инстинктов и личных контактов с иностранными лидерами. Политик также прокомментировал ситуацию с ДРСМД и рассказал об обсуждении этого вопроса с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Мемуары экс-советника Трампа вызвали шквал критики в администрации Трампа. Ещё до выхода издания в свет пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США будет добиваться, чтобы Болтон не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной. Трамп назвал книгу лживой и полной выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн.