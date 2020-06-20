Белый дом пригрозил Болтону отсудить прибыль от мемуаров

https://static.news.ru/photo/1cea50de-b32a-11ea-ab91-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинэни Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские власти сделают всё, чтобы бывший помощник президента Джон Болтон не заработал на продаже мемуаров, в которых рассказал неприглядные факты о Дональде Трампе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По мнению администрации Трампа, Болтон раскрыл в мемуарах секретные данные, публикация которых создаст угрозу национальной безопасности США. Белый дом попытался заблокировать появление книги, но суд поддержал экс-помощника президента.

Правительство намерено <...> сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность, — цитирует Макинэни ТАСС.

Представитель Белого дома заявила, что суд разрешил опубликовать книгу «Комната, где всё произошло...» только потому, что «экземпляры уже успели распространить и такой шаг (запрет) был бы запоздалым».

Как писал NEWS.ru, Трамп назвал мемуары целиком состоящими из лжи и выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн.

Болтон потерял пост в сентябре 2019 года. По словам Трампа, его помощник совершил серию серьёзных ошибок и не смог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации.