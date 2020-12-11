Иноагентам-СМИ и физлицам пропишут штрафы и сроки

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ и незарегистрированными общественными объединениями требований закона о получении статуса иноагента. Как пояснил NEWS.ru один из авторов инициативы сенатор Андрей Климов, наказание идёт не за деятельность в качестве иностранного агента, а только за злостное уклонение от регистрации такой деятельности или исполнения своих обязанностей. В то же время эксперты, опрошенные NEWS.ru, не видят объективных причин для внесения подобных изменений в уголовный кодекс и считают, что таким образом в стране создаются условия для избирательных репрессий.

Пять лет тюрьмы для «злостного» иноагента

По иронии судьбы внесение новых поправок в законодательство о статусе иноагнета для физлиц и СМИ совпало с обсуждением этого вопроса на встрече членов президентского Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Правозащитники обратили внимание Владимира Путина на принятую в первом чтении инициативу ряда парламентариев.

Так, по словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть, например, госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо-иноагент. Он также выразил озабоченность, то подобные требования закона могут быть распространены на учёных, на деятелей культуры, которые поддерживают связи, в том числе финансовые, с заграницей.

Но не прошло и суток, как законодатели представили новую инициативу — ввести уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ, а также незарегистрированными политическими объединениями требований закона о включении в перечень иноагентов, по аналогии с нормой, предусмотренной ранее за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов. Ранее в нижнюю палату уже поступил проект похожих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, размещенному 11 декабря в электронной базе Госдумы, за уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность на иностранное финансирование, от включения в список иноагентов будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Такие же санкции проект предусматривает и для нарушивших порядок деятельности СМИ-иноагента, которые ранее уже привлекались к административной ответственности. А вот если подобное нарушение совершит физическое лицо, то в этом случае максимальное наказание, которое ему грозит, — пять лет лишения свободы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ данный законопроект поддерживает, говорится в официальном отзыве.

Один из авторов инициативы, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что внесённый законопроект направлен исключительно на пресечение злостных нарушений законодательства о регистрации деятельности общественных объединений, СМИ и физлиц в качестве иностранного агента. Причём, по его словам, речь ведётся исключительно о политической деятельности, финансируемой из-за рубежа.

И если человек занимается научной деятельностью, искусством, литературой, спортом, благотворительностью или защитой животных — это вообще к политической деятельности не относится. А вот если человек занимается организацией митингов, уличных шествий, а то и беспорядков, и навыки эти получает за рубежом, то как бы он себя не называл правозащитником, он всё равно занимается деятельностью, которая требует отдельной регистрации. Мы же не запрещаем человеку защищать права людей, и не запрещаем ему ездить за рубеж и получить там деньги. Андрей Климов сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Сенатор подчеркнул, что законодатель не запрещает саму деятельность таких лиц, а лишь обязывает их официально зарегистрироваться. Он также отметил, что за всё время существования закона об иноагентах (ранее этот статус закреплялся за НКО и неправительственными организациями, а год назад он был распространён на СМИ и физических лиц — прим. NEWS.ru) под его действие попало меньше, чем одна тысячная всех неправительственных организаций. По словам сенатора, за весь этот год в этот список попало всего две организации, а реестр физлиц-иноагентов и вовсе пустует. По данным на сайте Минюста России, на 10 декабря зарегистрировано 67 НКО, выполняющих функции иностранного агента, и 11 СМИ-иноагентов.

В любом случае парламентарий напомнил, что любой закон до своего вступления в силу принимается Госдумой в трёх чтениях, одобряется Госдумой и подписывается президентом. И до этого времени любой субъект законодательной инициативы может внести поправки в текст документа, уточнил он.

Андрей Климов Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиск «врагов-вредителей»

В экспертном сообществе инициативу депутатов и сенаторов оценили крайне негативно, назвав «очередным звеном в цепи репрессивно-цензурных законодательных нововведений и параноидального поиска «врагов-вредителей». При этом, как отметил партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, каждая новая репрессивная инициатива порождает следующую, ещё более неадекватную.

Проектируемое наказание, превосходящее наказание за многие действительно серьёзные преступления — лишнее тому подтверждение. Не вижу никаких объективных условий для внесения этих и подобных им поправок в уголовный закон. Стремление к тотальному единомыслию и зачислению всех инако- (или просто самостоятельно) мыслящих в «иноагентов» с очевидной целью их разорения и удаления из информационного пространства с помощью бесконечных штрафов и репрессий отнюдь не кажется общественно полезным, скорее, наоборот. При этом заранее понятно, что таким образом создаются условия для избирательных репрессий, а это — произвол. Вадим Клювгант партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper

Как призналась в беседе с NEWS.ru ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, только вчера выражавшая главе государства обеспокоенность рассматриваемыми Госдумой поправками, новые предложения парламентариев её просто потрясли и «это уже ни в какие ворота не лезет».

Потому что понятие «злостное нарушение» никто не определил в уголовном законодательстве. Мы уже с этим столкнулись, когда попытались пытались использовать эту норму уголовного кодекса для НКО, выполняющей функции иноагента. Так как у нас преследования самой организации не может быть — нет у нас в УК статьи об уголовном преследовании юридических лиц, только физических. Поэтому надо было как-то изогнуться и написали, что руководитель будет подвержен уголовному преследованию. А здесь замечательно — физическое лицо нарушает законодательство и ему сразу уголовное преследование. Давайте вычистим вообще наше общество от этих иностранных агентов, просто поместим их в места не столь отдалённые. Наталия Евдокимова ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член СПЧ ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член СПЧ

Кроме того, прописанная в проекте мера уголовного наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физического лица, выполняющего функции иноагента, по словам правозащитницы, сопоставима с наказанием, предусмотренным за непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта.

Ещё один момент, который беспокоит Евдокимову, — избирательность законодательства. Для примера правозащитница привела две ведущие социологические компании — ВЦИОМ и «Левада-центр», которые занимаются одним и тем же, получают деньги из-за рубежа, но одна признана иностранным агентом, а другая нет. Таким образом, эта размытость законодательства позволяет любого человека, который написал в любой государственный орган о том, что у него канава во дворе, назвать иностранным агентом, считает она.