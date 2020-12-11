Иноагентам-СМИ и физлицам пропишут штрафы и сроки

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ и незарегистрированными общественными объединениями требований закона о получении статуса иноагента. Как пояснил NEWS.ru один из авторов инициативы сенатор Андрей Климов, наказание идёт не за деятельность в качестве иностранного агента, а только за злостное уклонение от регистрации такой деятельности или исполнения своих обязанностей. В то же время эксперты, опрошенные NEWS.ru, не видят объективных причин для внесения подобных изменений в уголовный кодекс и считают, что таким образом в стране создаются условия для избирательных репрессий.
Пять лет тюрьмы для «злостного» иноагента
По иронии судьбы внесение новых поправок в законодательство о статусе иноагнета для физлиц и СМИ совпало с обсуждением этого вопроса на встрече членов президентского Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Правозащитники обратили внимание Владимира Путина на принятую в первом чтении инициативу ряда парламентариев.
Так, по словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть, например, госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо-иноагент. Он также выразил озабоченность, то подобные требования закона могут быть распространены на учёных, на деятелей культуры, которые поддерживают связи, в том числе финансовые, с заграницей.
Но не прошло и суток, как законодатели представили новую инициативу — ввести уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ, а также незарегистрированными политическими объединениями требований закона о включении в перечень иноагентов, по аналогии с нормой, предусмотренной ранее за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов. Ранее в нижнюю палату уже поступил проект похожих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно законопроекту,
Такие же санкции проект предусматривает и для нарушивших порядок деятельности СМИ-иноагента, которые ранее уже привлекались к административной ответственности. А вот если подобное нарушение совершит физическое лицо, то в этом случае максимальное наказание, которое ему грозит, — пять лет лишения свободы.
Правительство РФ данный законопроект поддерживает, говорится в официальном отзыве.
Один из авторов инициативы, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что внесённый законопроект направлен исключительно на пресечение злостных нарушений законодательства о регистрации деятельности общественных объединений, СМИ и физлиц в качестве иностранного агента. Причём, по его словам, речь ведётся исключительно о политической деятельности, финансируемой из-за рубежа.
И если человек занимается научной деятельностью, искусством, литературой, спортом, благотворительностью или защитой животных — это вообще к политической деятельности не относится. А вот если человек занимается организацией митингов, уличных шествий, а то и беспорядков, и навыки эти получает за рубежом, то как бы он себя не называл правозащитником, он всё равно занимается деятельностью, которая требует отдельной регистрации. Мы же не запрещаем человеку защищать права людей, и не запрещаем ему ездить за рубеж и получить там деньги.
Сенатор подчеркнул, что законодатель не запрещает саму деятельность таких лиц, а лишь обязывает их официально зарегистрироваться. Он также отметил, что за всё время существования закона об иноагентах (ранее этот статус закреплялся за НКО и неправительственными организациями, а год назад он был распространён на СМИ и физических лиц — прим. NEWS.ru) под его действие попало меньше, чем одна тысячная всех неправительственных организаций. По словам сенатора, за весь этот год в этот список попало всего две организации, а реестр физлиц-иноагентов и вовсе пустует. По данным на
В любом случае парламентарий напомнил, что любой закон до своего вступления в силу принимается Госдумой в трёх чтениях, одобряется Госдумой и подписывается президентом. И до этого времени любой субъект законодательной инициативы может внести поправки в текст документа, уточнил он.
Поиск «врагов-вредителей»
В экспертном сообществе инициативу депутатов и сенаторов оценили крайне негативно, назвав «очередным звеном в цепи репрессивно-цензурных законодательных нововведений и параноидального поиска «врагов-вредителей». При этом, как отметил партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, каждая новая репрессивная инициатива порождает следующую, ещё более неадекватную.
Проектируемое наказание, превосходящее наказание за многие действительно серьёзные преступления — лишнее тому подтверждение. Не вижу никаких объективных условий для внесения этих и подобных им поправок в уголовный закон. Стремление к тотальному единомыслию и зачислению всех инако- (или просто самостоятельно) мыслящих в «иноагентов» с очевидной целью их разорения и удаления из информационного пространства с помощью бесконечных штрафов и репрессий отнюдь не кажется общественно полезным, скорее, наоборот. При этом заранее понятно, что таким образом создаются условия для избирательных репрессий, а это — произвол.
Как призналась в беседе с NEWS.ru ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, только вчера выражавшая главе государства обеспокоенность рассматриваемыми Госдумой поправками, новые предложения парламентариев её просто потрясли и «это уже ни в какие ворота не лезет».
Потому что понятие «злостное нарушение» никто не определил в уголовном законодательстве. Мы уже с этим столкнулись, когда попытались пытались использовать эту норму уголовного кодекса для НКО, выполняющей функции иноагента. Так как у нас преследования самой организации не может быть — нет у нас в УК статьи об уголовном преследовании юридических лиц, только физических. Поэтому надо было как-то изогнуться и написали, что руководитель будет подвержен уголовному преследованию. А здесь замечательно — физическое лицо нарушает законодательство и ему сразу уголовное преследование. Давайте вычистим вообще наше общество от этих иностранных агентов, просто поместим их в места не столь отдалённые.
Кроме того, прописанная в проекте мера уголовного наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физического лица, выполняющего функции иноагента, по словам правозащитницы, сопоставима с наказанием, предусмотренным за непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта.
Ещё один момент, который беспокоит Евдокимову, — избирательность законодательства. Для примера правозащитница привела две ведущие социологические компании — ВЦИОМ и «Левада-центр», которые занимаются одним и тем же, получают деньги из-за рубежа, но одна признана иностранным агентом, а другая нет. Таким образом, эта размытость законодательства позволяет любого человека, который написал в любой государственный орган о том, что у него канава во дворе, назвать иностранным агентом, считает она.