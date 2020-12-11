Сенатор объяснил уголовную ответственность за нарушение ФЗ об иноагентах

https://static.news.ru/photo/72111dd4-3bc6-11eb-ad64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное наказание для физлиц, СМИ и незарегистрированных общественных объединений предусмотрено не за деятельность в качестве иностранного агента, а за злостное уклонение от регистрации такой деятельности и за отказ от исполнения своих обязанностей в качестве иноагента. Об этом NEWS.ru рассказал один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Вот вы ездите на автомобиле, если он зарегистрирован и у вас есть права, к вам вопросов нет. А если вы ездите на автомобиле без госрегистрации и без прав, то к вам есть вопросы. Мы же не запрещаем человеку защищать права людей и не запрещаем ему ездить за рубеж и получить там деньги. Но требуем отчётов на эту тему, — пояснил Климов.

Деятельность физлиц и СМИ в качестве иноагента не запрещена, но таким лицам необходимо зарегистрироваться, соответствующий перечень ведётся Министерством юстиции РФ.

Парламентарий также отметил, что за всё время существования закона об иноагентах (ранее этот статус закреплялся за НКО и неправительственными организациями, а год назад он был распространён на СМИ и физических лиц. — NEWS.ru) под его действие попало меньше чем одна тысячная всех неправительственных организаций.

За 2020 год только две, а физлиц-иноагентов у нас, хотя закону всего год, ещё ни одного нет. Никаких проблем пока никто в реальности не увидел, — уточнил он.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-ионогенов. В документе говорится о том, что неисполнение обязанностей со стороны гражданина по представлению в Минюст заявления о включении в реестр физлиц-иноагентов, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. Кроме того, за это преступление может грозить лишение свободы сроком на пять лет либо принудительные работы на тот же срок.