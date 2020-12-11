За уклонение от включения в реестр физлиц-иноагентов могут наказать тюрьмой

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В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-ионогенов.

В новом законопроекте говориться о том, что неисполнение обязанностей со стороны гражданина по представлению в Минюст заявления о включении в реестр физлиц-иноагентов, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. Кроме того, за это преступление может грозить лишение свободы сроком на пять лет либо принудительные работы на тот же срок, сообщает ТАСС.

Поправки предложены в статью, которая предполагает такие же санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов.

Согласно законопроекту, внесённому ранее в Госдуму, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Физическое лицо, независимо от гражданства, могут признать иноагентом, если «оно ведёт в РФ политическую деятельность в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства».

Ещё одним основанием для признания лица иноагентом станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», которые могут использовать иностранцы против безопасности РФ. Исключение при этом составляют сведения, являющиеся гостайной, их передача преследуется уже по Уголовному кодексу.

Ранее NEWS.ru писал, что международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отказаться от принятия новых норм о признании иноагентами физлиц. Там полагают, что это спровоцирует «новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».