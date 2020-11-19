Правозащитники раскритиковали законопроект о признании граждан иноагентами

https://static.news.ru/photo/e9632a5a-2a85-11eb-a747-fa163e074e61_660.jpg Фото: crash71100/Flickr.com

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отказаться от принятия новых норм о признании иноагентами физлиц. Там посчитали, что «законопроект знаменует новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».

Вместо того чтобы тратить время на попытки заглушить оставшиеся критические голоса, политической элите следует усилить борьбу за права человека в России, заявила исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая. Однако новый закон, если он будет принят, не станет способствовать этому.

Он показывает, что российские власти верят в то, что субъекты гражданского общества являются деструктивными «агентами Запада», стремящимися дестабилизировать правительство, а не ключевыми союзниками для решения общественных проблем и достижения позитивных изменений, — цитирует Прилуцкую «Интерфакс».

Она высказала мнение, что «российские власти уже заморили гражданское общество финансовым голодом, вынудив многие организации закрыться». Теперь, по её словам начинается новый этап борьбы с инакомыслием: власти пытаются «демонизировать отдельных активистов».

Как сказано в заявлении Amnesty International, в случае принятия закон нанесёт ущерб работе не только организаций гражданского общества, которые получают пожертвования из-за границы, но и многих других групп. В итоге любая их правозащитная деятельность, не совпадающая с интересами официальных властей, будет клеймиться статусом «иностранный агент», который якобы работает исключительно в интересах других государств, как в своё время это произошло с НКО, считают в организации.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа парламентариев и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о расширении списка иноагентов физлицами, которые занимаются политикой и получают пожертвования из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает запрет таким людям занимать государственные должности. Те, кто после административного взыскания не станет признавать себя иностранным агентом, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Документ также предлагает приравнивать к НКО-иноагентам незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование для участия в политической деятельности.