Иноагенты с нашего двора: СПЧ обеспокоен расширением этого статуса

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Владимира Путина не допустить дискриминации лиц, получивших статус иностранных агентов, а также подумать над возможностью проведения в стране «широкой амнистии». Члены СПЧ традиционно встретились с главой государства в Международный день по правам человека, правда, в видеоформате. И если в прошлый раз внимание правозащитников было сосредоточено на нарушениях прав человека при проведении протестных акций, то теперь они чаще всего выступали с предложениями законодательного характера и выражали озабоченность последними инициативами депутатов Госдумы. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, не все волнующие вопросы удалось задать президенту на встрече, но сам факт такой беседы стал сигналом, в том числе и силовикам, что голос правозащитников слышен на самом высоком уровне.

Как ЕСПЧ, только в России

На встрече с президентом, как и ожидалось, правозащитники затронули широкий круг вопросов, говорили о резонансных делах бывшего журналиста Ивана Сафронова и ситуации вокруг самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Звучали и предложения, в том числе законодательного характера.

Глава фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский, например, высказал идею создания в России суда по правам человека, который усилил бы внешний контроль за правосудием. Владимир Путин инициативу одобрил, однако заметил, что она требует проработки, так как «такие институты, как судебный следователь и так далее, требуют и финансирования, и изменения определённой системы».

В разговоре с NEWS.ru политолог Антон Хащенко заметил, что это предложение «носит концептуальный и долгоиграющий характер».

Понятно, что всё будет зависеть от качества его реализации, но на выходе можно получить полезный институт защиты прав, успешно конкурирующий и отчасти заменяющий ЕСПЧ. То есть речь может идти о частичной «национализации» и этой сферы на фоне того, что пока правила игры задаются не нами. Антон Хащенко политолог политолог

Как отметил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, идея создания своего аналога ЕСПЧ — интересная задумка. Но, по его мнению, в свете того, что российское правосудие опирается на совсем другие механизмы, отличные от европейских, непонятно, как это реализовать.

Такой суд — это вопросы морали и нравственности, где дух закона важнее буквы, а у нас — всё ровно наоборот. Человека могут посадить по показаниям другого человека, т. е. через механизм, а не букву закона. И кто будет рассматривать эти дела? ЕСПЧ, по крайней мере, был более-менее независимой площадкой. Но сама идея интересная. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

В свою очередь статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России, экс-сенатор Константин Добрынин считает поддержанное предложение о создании ещё одного судебного института в виде специального российского суда по правам человека непродуктивным.

Ещё один правовой инструмент восстановления нарушенных прав мог бы быть благом, но не будет, поскольку подтверждает то, что мы адвокаты и так знаем — уже существующие инструменты не работают так, как должны, и в этом реальная проблема. Если появится ещё один неработающий, то лучше не станет. А вот озвученная Генри Резником ещё год назад идея о создании института следственного судьи так и ушла в песок, взамен мы теперь год будем обсуждать никому не нужный новый квазисуд. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Люди с горячим сердцем

Со своей стороны, член СПЧ Ева Меркачёва предложила провести в России «широкую амнистию», а также изменить принцип формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания. По её словам, при действующем механизме туда очень часто попадают не активные граждане и настоящие правозащитники, а функционеры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава государства пообещал не забывать о таком «акте гуманизма» как амнистия, однако напомнил, чем такой жест со стороны Временного правительства обернулся для царской России. Также, по словам Путина, надо внимательно посмотреть, как «в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе». Он также напомнил, что за последние 20 лет тюремное население в России сократилось в два раза, а количество людей, в отношении которых применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, — в четыре раза.

В значительной степени все эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью, — подчеркнул президент.

Что касается формирования ОНК, то здесь глава государства согласился с тем, что на таких позициях должны быть «люди с горячим сердцем, которые помогают, которые стремятся к этому».

Я посмотрю просто, как это формируется на практике, — пообещал он.

Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина обратила внимание президента на разработанный Верховным судом законопроект об уголовном проступке. По её словам, если законопроект будет принят, «то гражданин, совершивший указанные деяния впервые, будет признаваться совершившим уголовный проступок и освобождаться от уголовной ответственности».

Владимир Путин в свою очередь пообещал поддержку этому проекту закона.

Не нужно на людей вешать судимость и всё, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни, — уверен он.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что тема амнистии, затронутая на встрече президента с членами СПЧ, чаще всего поднимается самими заключёнными при проведении проверок. По его словам, реакция Владимира Путина на вопрос Евы Меркачёвой позволяет правозащитникам надеется, что такая амнистия в этом году всё же будет объявлена.

Было также видно, что и тема ОНК для главы государства была интересна. Формирование общественных наблюдательных комиссий — это история, которая может существенно изменить острые ситуации и предотвратить неправомерные действия и нарушение закона по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым гражданам. Чтобы правоохранитель был, как это изначально предусмотрено, человеком, который охраняет закон, и чтобы в составе самих комиссий были люди, которые не просто заинтересованы поддакивать и потакать интересам правоохранительной системы, но и не боящиеся привлечь внимание и биться против сотрудников, которые допускают нарушения закона. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Как слон в посудной лавке

Как подчеркнул председатель СПЧ Валерий Фадеев, список выступающих был составлен на основе демократических принципов и обсуждался очень серьёзно. Сам он обратил внимание главы государства на проблемы дистанционного обучения, неправомерной цензуры в отношении российских СМИ со стороны, а также на резонансный законопроект о распространении статуса НКО-иностранного агента на незарегистрированные общественные организации и на граждан, уже принятый Государственной думой в первом чтении, а также на вопросы экспертов к предложениям законодателей.

В частности, поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть, например, госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо-иноагент. Эти требования закона могут быть распространены на учёных, на деятелей культуры, которые поддерживают связи, в том числе финансовые, с заграницей, — выразил озабоченность экспертного сообщества Фадеев.

Председатель СПЧ также напомнил, что в своё время Конституционный суд принял решение о том, что статус иноагента является лишь маркировкой, подразумевает дополнительную отчётность, но не дискриминацию. По мнению членов Совета, данный рассматриваемый сегодня проект нуждается в доработке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тему продолжила ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова. Она предложила поручить администрации президента совместно с правозащитниками подробно рассмотреть законопроекты об иностранных агентах, «чтобы они работали не против общества, а за него». По словам правозащитницы, при действующей редакции документа пресловутыми иноагентами могут оказаться все члены СПЧ, принимающие участие в международных мероприятиях, а также журналисты, поддерживающие связи с зарубежными коллегами.

Российский лидер напомнил, что законодательные меры, принятые в отношении статуса иностранного агента, связаны только с одним — с обеспечением невмешательства во внутренние дела страны со стороны иностранных государств.

Надо себя, с одной стороны, оградить от этого, а с другой стороны — не допускать чрезмерных ограничений, не могу с Вами в этом не согласиться. Давайте подумаем, и попрошу Администрацию (президента. — NEWS.ru), депутатов Государственной думы. Честно говоря, даже не знаю, кто был инициатором, но обязательно посмотрим на это повнимательнее, — предложил он.

По словам главы государства, эта тонкая сфера «требует точной и ясной юридической техники, понимания как того, что у нас написано на бумажке, так и того, что осуществляется в жизни».

С этим согласна и директор центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева.

Это очень тонкая материя. Пока существующий законопроект пытается регулировать сферу в режиме слона в посудной лавке, когда «с водой можно выплеснуть» и весь сектор НКО. Екатерина Курбангалеева глава центра «Общественное мнение», член Общественной палаты РФ глава центра «Общественное мнение», член Общественной палаты РФ

Обратила внимание на тему с иноагентами и политтехнолог Алёна Август. В беседе с NEWS.ru она призналась, что ей очень импонирует позиция российского лидера относительно маркировки иноагентов.

Я, когда иду в аптеку, понимаю, что здесь оригинальный препарат, а здесь дженерик. И здесь также, чтобы люди понимали для себя источник финансирования того или иного СМИ или организации. Но с другой стороны, президент очень чётко сказал, что если эти так называемые иноагенты действуют на нашей территории, чётко соблюдая наше законодательство и не нанося вред нашим гражданам и интересам нашей страны, то ради бога, пусть работают и СМИ, и организации, и даже физические лица. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

С другой стороны, по словам Ивана Мельникова, если законопроект будет принят в текущем виде, то это может помешать проведению многих международных мероприятий, форумов и подпортить имидж страны на мировой арене.

В какой-то момент к нам просто будут бояться приезжать делегаты, или люди с этими делегатами будут бояться общаться, в том числе представители гражданского общества, госсектора, чтобы не попасть под такую печать недобросовестности. К таким вещам надо очень аккуратно относиться, потому что иначе мы можем очень быстро потерять репутацию, а восстановить её будет крайне сложно. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Оговорка по Путину

Не обошлось и без казусов. Журналист Екатерина Винокурова поставила перед президентом вопрос о судьбе своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. Владимир Путин сначала сделал вид, что не понимает, о ком его спрашивают, а после уточнения вдруг неожиданно заявил, что обвинения Сафронову предъявлены не за то, что он работал журналистом, а «за период его работы в качестве советника в Роскосмосе».

За ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушёл, — сенсационно пояснил глава государства.

Естественно, эти слова президента тут же опровергли в Роскосмосе, сообщив журналистам, что инкриминируемые Сафронову преступления относятся к периоду до 2017 года, а в госкорпорации он работал с мая 2020 года и практически постоянно был на удалёнке из-за пандемии коронавируса. Позже своего рода опровержение представил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оговорился, — признал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Ильи Гращенкова, то, что президент перепутал два важных факта в деле Сафронова, говорит о том, что Владимиру Путину оно малоинтересно или у него нет объективных данных по нему.

Уже после окончания трансляции глава СПЧ признался, что на встрече обсуждалось и другое дело, вернее, его отсутствие, — отравление оппозиционера Алексея Навального. Так, по его словам, президент дал развёрнутый и понятный ответ на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе, почему не возбуждается уголовное дело по этому инциденту.

Потому что нет достаточных оснований. Основания не у нас в стране, основания в Германии. И как мы знаем, и президент лично подтвердил, что многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ. Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснении этого печального дела, — цитирует Фадеева ТАСС.

Екатерина Курбангалеева отметила, что на встрече были затронуты не все острые вопросы, волнующие общество. Например, по её словам, ни слова не было сказано про недостатки лекарственного обеспечения россиян или домашнего насилия в отношении детей и женщин.

При этом статс-секретарь ФПА заметил, что самым важным стал сам факт проведения такой встречи в нынешних условиях.

К сожалению, этот год можно считать переломным с точки зрения усиления давления на адвокатскую корпорацию — давление силовиков усилилось резко, кратно, стало всеобъемлющим и открытым. Тенденция, которую мы наблюдали в предшествовавшие несколько лет стала правилом или «обычаем делового оборота» среди той части нашей профессии, которая носит погоны и мундиры. Фактически, это тотальное наступление правоохранителей на оставшиеся свободные институты гражданского общества. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

По его мнению, сегодня важна сама встреча как сигнал не столько гражданскому обществу, сколько силовому сообществу, что теоретически право быть услышанным у правозащитников есть и надо прекращать неправовое давление.