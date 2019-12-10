Владимир Путин впервые встретился с новым составом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер высоко оценил правозащитную функцию СПЧ, однако посоветовал членам совета обратить внимание и на ещё одно важное направление работы — развитие гражданского общества. В ответ глава совета Валерий Фадеев заметил, что пока из общего количества протестных акций в России только пятая часть имеет политическую окраску. Однако зачастую нерадивые чиновники превращают прагматическую дискуссию в политический протест, предупредил он.

Именно развитие гражданского общества должно стать приоритетом в работе СПЧ, обратился президент к участникам заседания.

Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества, — обратился глава государства к членам совета.

Владимир Путин также сообщил, что принял решение приравнять статус госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности к аналогичным наградам за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства и за достижения в области гуманитарной деятельности.

Владимир Путин kremlin.ru

В своём докладе новый глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что процессы, происходящие в гражданском обществе сегодня, — эпицентр развития общественно-политической системы страны. Отдельно он остановился на такой опасной тенденции, как политизация общественных обсуждений.

Дискуссия, которая могла бы оставаться абсолютно прагматичной, перерастает в политический протест, — пояснил глава СПЧ.

По его словам, в 2017–2018 годах прошло более 2,5 тысячи протестных акций, из которых только 16% имели политический характер. Наиболее резонансные проходили в Москве в июле и в августе этого года.

Совет внимательно следит за ходом этого дела, исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку, — подчеркнул Валерий Фадеев.

Председатель СПЧ также сообщил, что советом подготовлен доклад о развитии законодательства в области массовых мероприятий, проведения митингов.

Заявление главы СПЧ Валерия Фадеева о структуре протестных акций свидетельствует о том, что совет понимает принципиальные различия между политическими протестными акциями и акциями гражданского протеста и будет стремиться не допустить политизации протеста, взаимодействуя с группами граждан, интересы которых затронуты. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, в условиях фактического запрета массовых акций любая подобная акция становится политической и приобретает оттого дополнительное звучание.

Тему протестных акций на заседании совета продолжил адвокат Генри Резник, который предложил главе государства решительно «искоренить совершенно отвратительное явление — это осуждение невиновных людей, невиновность которых ясна всей стране».

Александр Сокуров kremlin.ru

Режиссёр Александр Сокуров, в свою очередь, обвинил государство в отсутствии диалога с молодёжью.

Государство не смотрит в лица молодых людей, больше в спины, а то и, простите, ниже, — цитирует его слова ТАСС.

Кинорежиссёр попросил Владимира Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста в той или иной форме.

Все россияне имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными законными средствами, согласился с Александром Сокуровым глава государства. При этом он добавил, что всё должно происходить в рамках закона без перетекания мирных протестов в беспорядки.

Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого, — заявил он.

При этом Владимир Путин признал необходимость найти «золотую середину» при определении критериев жёсткости действий полиции, в том числе на несанкционированных митингах.

Глава государства поддержал и идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем, — отреагировал президент.

В завершении встречи один из участников предложил сделать 31 декабря выходным днём. Времени очень мало для принятия решения подобного рода, отреагировал на это глава государства, но добавил, что просьбу услышал.