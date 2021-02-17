Грызлов обвинил Киев в намеренной эскалации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/40d2ba8c-7160-11eb-a73b-96000091f725_660.jpg Борис Грызлов Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Киевские власти и руководство Вооружённых сил Украины держат курс на обострение конфликта на юго-востоке страны. Об этом по итогам заседания контактной группы по Донбассу заявил полпред России Борис Грызлов.

Ситуация на линии соприкосновения остаётся крайне сложной. Украинская власть и командование Вооружённых сил Украины держат курс на дальнейшее обострение. Сегодня киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года, — цитирует РИА Новости Грызлова.

Ранее в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня. Они предполагают запрет на боевые действия, размещения вооружений вблизи населённых пунктов, наступательные и диверсионные операции. Кроме того, предусматривается дополнительная ответственность за нарушение режима перемирия.

Как сообщал NEWS.ru, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что выполнение Минских соглашений для киевских властей будет равносильно подписанию акта о капитуляции. По его мнению, соглашения изначально подписывались сторонами для того, чтобы «обмануть друг друга», а истинной целью Москвы является «уничтожение Украины».