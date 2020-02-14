https://static.news.ru/photo/0736547e-4fd7-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия стала одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Россия занимается дезинформацией, пытаясь натравить граждан Европы и Америки друг на друга, передаёт «Интерфакс».

Некоторые страны всё ещё стремятся создавать империи, — охарактеризовал Помпео российскую политику.

В пример он привёл «агрессивные действия» в отношении Грузии и Украины, а также присоединение Крыма.

Помимо этого, отметил он РФ «требует феодальной верности» от ряда азиатских стран.

Несмотря на это, подчеркнул политик, Запад одерживает верх, а «свобода и демократия побеждают».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Помпео призвал не «хоронить» трансатлантический альянс. Он заверил, что заявления о том, что Соединённые Штаты отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности.