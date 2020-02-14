Россия стала одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Россия занимается дезинформацией, пытаясь натравить граждан Европы и Америки друг на друга,
Некоторые страны всё ещё стремятся создавать империи, — охарактеризовал Помпео российскую политику.
В пример он привёл «агрессивные действия» в отношении Грузии и Украины, а также присоединение Крыма.
Помимо этого, отметил он РФ «требует феодальной верности» от ряда азиатских стран.
Несмотря на это, подчеркнул политик, Запад одерживает верх, а «свобода и демократия побеждают».
Помимо этого, как писал NEWS.ru, Помпео призвал не «хоронить» трансатлантический альянс. Он заверил, что заявления о том, что Соединённые Штаты отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности.
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