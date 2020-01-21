https://static.news.ru/photo/6c618046-3c48-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гордеев Фото: kremlin.ru

И.о. вице-премьера, куратор вопросов сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды Алексей Гордеев не войдёт в состав нового правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом со ссылкой на близкие к правительству источники сообщает РБК.

Гордеев занимает пост с 18 мая 2018 года.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министр обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в правительстве нового премьер-министра Михаила Мишустина.