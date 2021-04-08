Глава Ульяновской области объявил об отставке

https://static.news.ru/photo/ccd6389a-9854-11eb-a355-96000091f725_660.jpg Сергей Морозов Фото: vk.com/sergeymorozov73

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил сложить с себя полномочия. Об этом сообщил сам глава региона.

По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму. Выборы депутатов нижней палаты парламента намечены на 19 сентября.

Заявление политика было показано в эфире канала «Россия 24».

Я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объёме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы, — сказал Морозов.

Морозов является старейшим губернатором в России, который дольше других своих коллег сохранял свою должность. В 2016 году он заступил на четвёртый срок.

За месяц до этого, в начале марта, политик заявлял, что намерен идти на новый срок и участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Он утверждал, что готов продолжать работу в прежнем качестве.

Вместе с тем в марте губернатор Ульяновской области попал в «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав российских регионов, что означает высокую вероятность отставки. В этом списке также оказались лидер Тувы Шолбан Кара-оол и руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров. Месяцем ранее, в феврале, Морозов был единственным кандидатом «на вылет».

7 апреля в отставку ушёл Кара-оол, к писал NEWS.ru.