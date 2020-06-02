Глава Россотрудничества ушла в МИД

https://static.news.ru/photo/d602aef2-a4f4-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Элеонора Митрофанова Фото: Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что покидает свой пост. С 11 июня она переходит на должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел.

Она будет курировать вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, передаёт ТАСС.

В МИД выхожу 11 июня послом по особым поручениям. Буду курировать вопросы гуманитарного сотрудничества, — рассказала она.

По её словам, главой Россотрудничества, скорее всего, станет депутат Госдумы Евгений Примаков.

Как писал NEWS.ru, 44-летний Евгений Примаков — депутат Государственной думы VII созыва. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги», был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Он является внуком Евгения Примакова, возглавлявшего правительство России в конце 1990-х годов.