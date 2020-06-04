Глава Мосгордумы Шапошников решил судиться с Навальным

https://static.news.ru/photo/53be0a0c-8a7f-11ea-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников не исключает, что обратится в суд с иском к оппозиционеру Алексею Навальному. Причиной стал видеоролик, в котором тот рассказал про имущество депутата.

Глава Мосгордумы считает, что в видео были продемонстрированы его персональные данные, что является нарушением закона.

Касательно судебных перспектив — юристы на сегодняшний момент рассматривают возможность обращения в суд, — цитирует Шапошникова «Интерфакс».

Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. По словам депутата, он никогда не скрывал эту информацию, а акции «приобретал на протяжении многих лет, ещё до того, как стал депутатом Мосгордумы».

Ранее NEWS.ru писал, что Шапошников возглавил тройку лидеров по заработкам среди московских депутатов. Помимо него большие доходы зафиксированы у главы депутатского объединения «Моя Москва» Елены Николаевой (156,9 млн рублей) и журналиста Сергея Медведева (25,9 млн рублей).