Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
09:32, 22 января 2022
Лиз ТрассФото: Aaron Chown/PA/ТАСС
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Россия дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Он состоится в феврале, сообщил ТАСС дипломатический источник.
Глава МИД Великобритании попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Москва дала согласие, — сказал собеседник агентства.
По его словам, глава британского внешнеполитического ведомства приедет в столицу РФ в феврале.
Английские СМИ 13 января распространяли информацию о скором визите Трасс в Москву. Лиз Трасс в последние месяцы выступала с рядом жёстких заявлений в адрес России, обвиняя её в нарушении международных обязательств и агрессии против Украины.
Ранее Трасс заявила, что после Совета Россия — НАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах.