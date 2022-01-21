Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву

Россия дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Он состоится в феврале, сообщил ТАСС дипломатический источник.

Глава МИД Великобритании попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Москва дала согласие, — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава британского внешнеполитического ведомства приедет в столицу РФ в феврале.

Английские СМИ 13 января распространяли информацию о скором визите Трасс в Москву. Лиз Трасс в последние месяцы выступала с рядом жёстких заявлений в адрес России, обвиняя её в нарушении международных обязательств и агрессии против Украины.

Ранее Трасс заявила, что после Совета Россия — НАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах.