https://static.news.ru/photo/1d98f574-94e1-11ea-a559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал призыв главы комитета ГД РФ по международным делам Леонида Слуцкого об отмене односторонних санкций в условиях пандемии, направленный политикам в США и Евросоюзе и парламентским организациям.

Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, — говорится в ответе Гутерриша Слуцкому.

Генсек также отметил, что попросил всех членов международного сообщества присоединиться к выполнению призыва со стороны РФ в вопросе глобального прекращения огня для борьбы с эпидемией.

И я повторил мой призыв ходе последующего брифинга со странами-членами («Группы двадцати». — NEWS.ru) 27 марта. Я намерен впредь в публичном и частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов, — сказал Гутерриш.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп своими заявлениями о распространении коронавируса из лаборатории в Ухани поддерживает антикитайский настрой в мире. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.