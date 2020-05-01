Слуцкий: Трамп поддерживает антикитайский настрой в мире из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5c670f52-8ba4-11ea-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о распространении коронавируса из лаборатории в Ухани поддерживает антикитайский настрой в мире. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Именно сейчас, когда Китай уже справился с коронавирусом, необходимо поддерживать градус общественного информационного напряжения в отношении Китая, и была выдумана лаборатория, — сказал он «Интерфаксу».

Слуцкий также отметил, что все эти высказывания являются информационной кампанией против Китая, где Трамп является одним из ключевых спикеров.

Как ранее писал NEWS.ru, США могут ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.