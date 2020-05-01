США угрожают ввести новые пошлины на товары из Китая

https://static.news.ru/photo/109818f8-8b88-11ea-aef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

США могут ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США откажутся от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус», Трамп подчеркнул, что может поступить иным образом.

Могу добиться того же, но — даже ради [получения] большего объёма денежных средств — просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это, — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн. По словам президента, отказ США от части долга не приведёт ни к чему хорошему.

Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба.