США угрожают ввести новые пошлины на товары из Китая

США могут ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.
Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США откажутся от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус», Трамп подчеркнул, что может поступить иным образом.
Могу добиться того же, но — даже ради [получения] большего объёма денежных средств — просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это, — приводит его слова ТАСС.
Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн. По словам президента, отказ США от части долга не приведёт ни к чему хорошему.
Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru ранее, власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба.