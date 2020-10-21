ГД в перовом чтении приняла проект о приоритете Конституции

https://static.news.ru/photo/eb4799a0-13bf-11eb-9cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона, который устанавливает приоритет российской Конституции над международным правом.

Такое изменение предусматривают поправки в закон «О безопасности».

Будет добавлено положение, согласно которому в России не будут исполняться решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещённому в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Автором инициативы стал президент Владимир Путин.

При этом в статье 15 Конституции сохраняется норма, которая гласит, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в законодательство о прокуратуре. Согласно им, генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов и приравненные к ним прокуроры будут назначаться и освобождаться от должности главой государства после консультаций с Совфедом.