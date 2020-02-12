Итак, с одной стороны, уже с конца января пошли разговоры о том, что Александр Жаров покидает должность главы Роскомнадзора. Причём сам он это категорически опровергает. Вместе с тем многие наблюдатели в качестве «железного» аргумента для подтверждения этих слухов называют уход многолетнего пресс-секретаря ведомства Вадима Ампилонского, знакомого многим журналистам. Теперь же запускается информация о том, что будущее Жарова связано с «Газпром-медиа», поскольку-де у него были прекрасные отношения с только что освободившим эту кресло Дмитрием Чернышенко, перебравшимся в правительство на должность вице-премьера. Впрочем, как часто у нас бывает, тут же «просочилось», что, мол, за перемещением Жарова стоит мощный и влиятельный клан Ротенбергов. Однако в России подобных сил предостаточно, а поэтому и назначение в холдинг руководителя РКН, мягко говоря, далеко не всех устраивает. Тем более, что, как считают иные аналитики, уже обозначился другой, хорошо знакомый нашим читателям претендент. И зовут его ... Владислав Сурков.

Изначально было ясно, что объявленный политологом Алексеем Чеснаковым переход вечного помощника президента из кремлёвской администрации в состояние медитации, а затем и просветления, всего лишь ловкий пиар-ход ради привлечения внимания. Тем более, что повисшая затем пауза говорила, скорее, о том, что, как в любимом анекдоте ныне покойного Бориса Березовского, Сурков прощается, но никак не уходит. Конечно, у президента сейчас дел по горло. И в его расписании могло не оказаться промежутка для вежливого напутствия своему давнему сотруднику.

Владислав Сурков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но инсайдеры стали утверждать, что просто сам Сурков взял паузу, чтобы карьерно сориентироваться и найти себе достойное место. К тому же многие его коллеги уверены, что феноменальное политическое чутьё в очередной раз не подвело и Владислав Юрьевич устремил свой острый взор в сторону «Газпром-медиа». Благо, пост этот, как мы помним, недавно стал вакантным.

Собственно, о Суркове рассказывают притчи, как в своё время о Ротшильдах, за которыми следовало бы прыгнуть в воду, поскольку, значит, появился, новый способ заработать. Так же и в случае с вечным помощником, демарш которого уже начинают оценивать как выбор оптимального места для пережидания событий транзита власти.