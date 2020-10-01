ФОМ: Путину доверяют 59% россиян

https://static.news.ru/photo/0308587a-048b-11eb-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных Фонда «Общественное мнение».

На вопрос «Вы скорее доверяете президенту или скорее не доверяете?» последнюю формулировку выбрали 30% респондентов. Ещё 11% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своём посту, обратного мнения придерживаются 23%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 25–27 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

При этом самые низкие рейтинги доверия у Путина за минувший год, согласно ФОМ, были в середине марта и августа. Весной на соответствующий вопрос социологов положительно ответили 56% респондентов, а 35% заявили, что не доверяют, а в августе — 55% и 34% соответственно.

Ранее NEWS.ru приводил данные ВЦИОМа, согласно которым председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой доверяет чуть больше половины россиян — 52%.