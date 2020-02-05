Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ передала вице-президенту Паралимпийского комитета России Борису Иванюженкову мандат депутата Государственной думы.
Предлагается передать вакантный мандат следующему в группе — Борису Иванюженкову. Он представил все документы для регистрации в качестве депутата, — заявил член ЦИК Евгений Колюшин.
Иванюженков во время своего выступления поблагодарил партию КПРФ и избирателей Московской области.
Иванюженков занимал пост министра по физической культуре, спорту и туризму с 24 июля 1999 по 17 мая 2000 года.
Как ранее писал NEWS.ru, освободившийся мандат депутата Госдумы от КПРФ перейдёт бизнесмену, бывшему министру спорта Борису Иванюженкову, ранее оспаривавшему его в суде у экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата Михаила Авдеева.
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