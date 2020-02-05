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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну», заявил, что французский политик не разобрался в сути вопроса и не понимает саму тему разговора.

Ранее Макрон обвинил Россию в попытке пересмотреть историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах. Если кому-то эти исторические...