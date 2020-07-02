В целом всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны прошло без неожиданностей. Почти все регионы выдвинутые на плебисцит идеи поддержали. Впрочем, нашёлся один, который проголосовал «против», — Ненецкий автономный округ. Правда, это не смутило ни Кремль, ни Центризбирком. В самом НАО утверждают, что люди не имеют ничего против поправок, а просто недовольны недавними планами по объединению их региона с Архангельской областью. Эту же причину считают основной и опрошенные NEWS.ru эксперты.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось, и глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила об этом как о свершившемся факте. Она отметила, что нет никакой информации о каких-либо случаях, которые могут существенно повлиять на его итоги. Таким образом, по состоянию на утро 2 июля результат зафиксирован следующий: поддержали поправки в Конституцию 77,92% участников голосования, отвергли их — 21,27%. Официальные итоги будут подведены 3 июля.

Пожалуй, тот факт, что россияне решили проголосовать за поправки, не является большим сюрпризом. И даже те нарушения, что были на самом деле, не снесли серьёзных коррективов в результат плебисцита. Однако одна неожиданность всё-таки случилась: на фоне поголовного одобрения новой редакции Конституции регионами, один российский субъект выделился и сказал свое решительное «нет». Речь идёт о Ненецком автономном округе, где 54,57% избирателей проголосовали против поправок, 44,42% — поддержали.

Элла Памфилова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит отметить, что такой регион-диссидент в 2020 году нашёлся лишь один, хотя в 1993 году, когда принимали «ельцинскую» Конституцию, их было заметно больше. Тогда предложенный вариант Основного закона отвергли в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Мордовии, Татарстане, Чувашии, а также Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Смоленской и Тамбовской областях. Всего в всенародном голосовании приняло участие 58 млн 187 тыс. 755 человек или 58,43% от общего числа избирателей. В 2020 году, как уже было отмечено, против поправок выступил только Ненецкий автономный округ, всего же в плебисците поучаствовали 74 млн 108 тыс. 49 человек, 77,92 % из них проголосовали «за». Разница в поддержке предложенного властью варианта Основного закона огромная.

В этом контексте, конечно, власть и патриотическая общественность испытывает небывалый подъём. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту». Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что голосование подтвердило «поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны». А главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что, если рассматривать плебисцит в таком разрезе, получается, что Владимир Путин одержал самую убедительную победу за всё время своего правления (напомним на выборах 2018 года он набрал 76,69% голосов). Сам глава государства выразил слова благодарности людям, проголосовавшим за изменение Основного закона и тем самым выразившим доверие и поддержку. При этом он заявил, что понимает и тех, кто проголосовал против.

Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше, — заявил он.

При этом «ненецкий казус» в Москве восприняли внешне спокойно. Тот же Песков отметил, что в масштабах страны число противников поправок в НАО «весьма незначительное», а сами результаты плебисцита в регионе связал с влиянием факторов, которые важны для местных жителей. А глава ЦИК Элла Памфилова и вовсе использовала этот регион в качестве демонстрации прозрачности и честности голосования.

Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчёта голосования, — заявила она.

Высказался и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. Он подчеркнул, что на настроения людей повлияло не содержание поправок, а реакция на тему с объединением их региона и Архангельской области.

В разговоре с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский также выделил именно историю с объединением субъектов в качестве главной причины, приведшей к таким результатам.

Результат в регионах зависел от ситуативный успешности двух мобилизаций: лояльного и оппозиционного электората. Победа лоялистов в крупных городах во многом связана с тем, что оппозиционно настроенные избиратели не пришли голосовать. А в Ненецком АО протестной мобилизации способствовала конъюнктура — нежелание объединяться с Архангельской областью. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отмечает, что в Ненецком автономном округе проживают всего 40 тысяч человек, и местный протестный фонд был разогрет на теме объединения регионов. Говоря же о разнице в поддержке регионами Конституции в 1993 году и сейчас, он отметил содержательную разницу документов.

Против «ельцинской конституции» голосовали национальные республики и «консервативные», я бы так сказал, регионы. А нынешние поправки — национал-патриотические, и поэтому те регионы, которые ельцинскую либеральную, прозападную Конституцию не поддерживали, пророссийскую поддержали. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, население Ненецкого автономного округа традиционно скептически относится ко многим инициативам федеральных властей.

Протестное голосование по поправкам в Конституцию могло произойти в регионе из-за кампании по объединению Архангельской области и НАО, которую вряд ли можно считать удачной. Жители НАО всегда довольно жестко выступают за имеющиеся у них высокий уровень жизни и преференции — и увидели в возможном объединении угрозу. Именно этим, а не отношением к президенту и не содержанием поправок можно объяснить протестное голосование в НАО. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

При этом политолог особо выделил высокий уровень поддержки поправок в Москве. По его мнению, такие результаты — следствие эффективной и адекватной политики столичной мэрии по противодействию пандемии, а также качественной организации электронного голосования.

Хотя протестное голосование в НАО и не привело ни к каким значимым последствиям для общероссийской кампании по продвижению поправок, этот опыт хорошо демонстрирует, как неаккуратные движения на местах могут привести к проблемам в рамках федеральных проектов. Учитывая, что Россия входит в новый большой электоральный цикл, власти стоит обратить внимание на этот случай и иметь его в виду при работе с регионами в будущем.

Над материалом также работал Сергей Изотов.