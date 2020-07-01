Памфилова оценила результаты голосования по поправкам на Ямале

https://static.news.ru/photo/adb2c47c-bc42-11ea-9775-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала итоги голосования в Ненецком автономном округе, где большинство жителей высказались против принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, сам по себе этот результат говорит о достоверности подсчёта.

Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там (в НАО) так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчёта голосования, — цитирует её РИА Новости.

Согласно обнародованным данным, одобрили внесение поправок 44,42% жителей округа, 54,57% проголосовали против. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Как писал NEWS.ru, по результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.