«Единую Россию» признали победителем выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%, сообщает ЦИК после обработки 100% протоколов.

С примерно одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — за правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%).

Все названные партии будут представлены в Госдуме. Явка на выборах, проходивших с 17 по 19 сентября, превысила 51%.

Ранее стало известно, что Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов в Госдуму, заявило посольство РФ в Вашингтоне. При этом половина кибератак велась с территории США. Дипломаты считают, что целью взломов была дискредитация избирательной системы РФ.