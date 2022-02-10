«Джонсон хочет войны»: политолог Марков оценил переговоры Лаврова и Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приехала на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, вероятно, «обострить ситуацию», рассказал NEWS.ru политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Спикер объяснил, что премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон «хочет войны» и заинтересован в напряжённости, так как не хочет лишиться поста после скандала с винными вечеринками во время локдауна.

Джонсон очень заинтересован в обострении ситуации, является главным драйвером войны, ему нужна война, не важно какая. Он рискует потерять свой пост, на волоске висит. Идёт сбор подписей среди партии власти за его отставку, четыре его помощника уволились. Его обвиняют в том, что он устраивал винные вечеринки у себя в резиденции на фоне жёсткого карантина, бросил грубый моральный вызов большинству британского общества. Он крайне заинтересован в войне. Вполне вероятно, что глава МИД Британии приехала в РФ для обострения ситуации, — заявил эксперт.

По его словам, Запад, вполне возможно, согласится пойти на символические уступки России по вопросам нерасширения НАТО на восток, например, думая, что чем сильнее они затягивают процесс переговоров, тем меньше вероятность «кардинальной коррекции ситуации на Украине» со стороны РФ, причём военным способом.

Британия — активный участник реализации проекта «антироссия» — сделать из Украины антироссию. О чём реально могут договориться Запад может пойти на некоторые уступки символические, а РФ возьмёт паузу. Они считают, что это очень выгодно, считают, что российскую группировку войск невозможно долго держать в полях [на границе с Украиной]. Они считают, что чем больше они затягивают, тем меньше вероятность, что Россия использует военную силу для кардинальной коррекции ситуации на Украине, — подытожил Марков.

Россия не должна мешать Украине определять её будущее, заявила Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым. Она также добавила, что, несмотря на возможность санкций в отношении РФ, она приехала обсуждать альтернативу эскалации ситуации вокруг Киева.

Ранее Лавров отметил, что Москва не исключает частичной эвакуации российских дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.