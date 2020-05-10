Итак, коронавирус неожиданно изменил геометрию нашей исполнительной власти, сразив и выведя из Белого дома в больничную палату на несколько недель свежего премьера Михаила Мишустина. С 30 апреля его функции были возложены на первого зама, куратора экономического блока Андрея Белоусова, имеющего стойкую репутацию экономиста-государственника. И это неудивительно, поскольку он относится в прямом и переносном смысле к наследникам ещё советской экономической мысли: его отец, Рэм Белоусов, был одним из разработчиков реформы советского премьера Алексея Косыгина.

Так или иначе, но формально Белоусов был назначен не врио, а именно и.о. премьера. А значит, в теории имел право даже заместить президента при неких трагических обстоятельствах. Собственно, интригу ситуации придали многочисленные, явно инспирированные информационные вбросы о том, что, дескать, болезнь, явная или даже мнимая, могла послужить благовидным предлогом для ухода в отставку Мишустина. Поскольку, дескать, он был призван для наведения строгого порядка в финансовой сфере и для продвижения замёрзших было национальных проектов. Но после нефтяного ценового кризиса и последствий нагрянувшей пандемии концепция развития страны неминуемо изменится. А Белоусов — как раз сторонник мобилизационной экономики, которая больше соответствует нынешним потребностям страны.

Андрей Белоусов (архивное фото) kremlin.ru

К тому же просвещённая общественность знала о напряжённых отношениях и.о. премьера с либералами во власти — прежде всего, с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым. В своей новой ипостаси Андрей Рэмович действительно успел сделать несколько решительных шагов. Из важной комиссии, занимающейся как раз национальными проектами, был исключён близкий к столичному мэру министр экономического развития Максим Решетников. А это усложнило положение важного министра, учитывая уголовные расследования, открытые по его недавнему месту работы на посту губернатора Пермского края. Плюс Белоусов провёл весьма важную встречу с главой РСПП Александром Шохиным и капитанами российского крупного бизнеса, на которой обсуждались стратегические системные меры поддержания национальной экономики на плаву.

Словом, Белоусов продемонстрировал готовность энергично противостоять вызовам последнего времени. И, тем самым, укрепил своих сторонников в надежде увидеть его без приставки и.о. Но в этот момент выздоравливающий Михаил Мишустин появился, что называется, в прямом эфире и провёл одно за другим два совещания. Премьер и на больничном нашёл способ напомнить о себе. Притом, что ещё минимум неделю-полторы ему предстоит коротать в так называемой кремлёвской больнице.

А учитывая что распоряжение об отмене статуса и.о. премьера Белоусова обнародовано не было, на какой-то период у нас появилось как бы два премьера, которые по мере сил стали работать параллельно. В некотором смысле для современной России такое правительственное двоецентрие в диковинку.

Михаил Мишустин government.ru

Понятно, что Мишутин, преодолевая последствия своего инфицирования, появился на публике не просто так. Ему необходимо было оперативно развеять все раскручиваемые спекуляции о своём тихом уходе в отставку под предлогом болезни. К тому же в его поддержку решительно высказался президент, который на деле уже использует новое конституционное положение о своём расширенном контроле над правительством.

Так что, видимо, правительственное двоевластие скоро закончится. Вряд ли Владимир Путин склонен так быстро снова реформировать кабинет министров. Но и для Андрея Белоусова его несколько недель премьерства — весомое укрепление аппаратного веса. А концепцию развития страны после выхода из многоярусного кризиса всё равно придётся корректировать. И, может быть, с новым премьером.