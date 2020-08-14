Доходы Пескова и Навки за 2019 год стали достоянием общественности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга, бывшая фигуристка Татьяна Навка, в 2019 году в общей сложности заработали более 250 млн рублей.
Об этом
В 2018 году Навка задекларировала два земельных участка, два дома и три квартиры в России и одну квартиру в США. В 2020 году зарубежная недвижимость пропала из декларации, равно как и автомобиль Lexus. Сейчас олимпийская чемпионка владеет двумя машинами Mercedes и одним мотовездеходом.
В собственности Пескова находятся автомобили Mercedes, KIA Ceed и снегоболотоход. Также пресс-секретарь владеет двумя квартирами и долей в третьей.
Как передавал NEWS.ru, наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей.
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