Российские законодатели всерьёз занялись трудовыми взаимоотношениями, которые во время пандемии и всероссийского карантина прошли своеобразный стресс-тест. В Государственную думу внесено сразу три законопроекта, направленные на урегулирование прав между работником и работодателем. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, данный вопрос явно оказался не проработан ни в одном из документов. Кроме того, отмечают они, нововведения могут окончательно «убить» малый бизнес, на который, согласно предлагаемым поправкам, взваливают непосильную ношу.

Нагромождение законодательства

Основной и, как отмечают в Госдуме, самый детальный документ был разработан спикерами обеих палат парламента — Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, депутатами и сенаторами. Парламентарии предлагают внести изменения в статью 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, так как нынешняя редакция, действующая с 2013 года, является сложно применимой в нынешних реалиях. Кроме того, действующая версия ТК в принципе, по их мнению, не предусматривает временной дистанционной занятости и предполагает исключительно традиционные трудовые взаимоотношения.

В ходе дискуссий с профсоюзами и работодателями мы договорились, что вполне возможно, с учётом огромного количества вопросов, которые пока не детализированы в законопроекте, на базе этой главы появится раздел, регулирующий все вопросы удалённого труда. Нам предлагалось интегрировать туда главу 49 ТК РФ, касающуюся труда надомников. Пока, учитывая, что многие надомники — люди зрелого возраста и не слишком активно пользуются интернетом, мы решили главу про надомников оставить, но в нашем законопроекте предоставляется право надомникам по соглашению с работодателем переходить на регулирование по главе 49.1, которая нами предложена, — пояснил необходимость нововведений первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, добавив, что ещё одним важным новшеством является поддержка электронного документооборота.

18 июня партия власти объявила о запуске широкого общественного обсуждения данного законопроекта, который, как предполагается, станет серьёзным шагом в «осовременивании» трудового кодекса в России. По словам секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, обсуждение пройдёт как минимум в городах-миллионниках. Его организуют фракции партии в региональных парламентах.

Андрей Турчак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как заявил NEWS.ru председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР), данные поправки необходимы и соответствуют современным вызовам. Парламентарий в целом позитивно оценил предлагаемые изменения, учитывая полное отсутствие понятия «удалённая занятость» в Трудовом кодексе.

Есть только дистанционная занятость, но в последние месяцы мы наблюдаем, как активно используется такая трудовая форма в государственных и муниципальных учреждениях. И уже стали возникать разные вопросы, касающиеся злоупотребления. Например, вопрос компенсации работнику доступа в интернет, электроэнергии, приобретения оборудования и так далее. Либо злоупотребление, когда работодатель, используя формат удалённого доступа, звонит днём и ночью, в выходные и праздники, объясняя это удалённым форматом. И это тоже неправильно, потому что есть право на личную жизнь, личное время. И, несмотря ни на что, в новом формате занятости должны быть границы. В целом вектор выбран правильный, нужно работать. Полагаю, что в весеннюю сессию в первом чтении законопроекты будут приняты. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

К слову, Нилов вместе с коллегой по Думе — Павлом Крашенинниковым — также внёс свои поправки в ТК РФ. Они касаются придания юридического статуса сообщениям, которыми работодатель и подчинённый обмениваются в интернете. Ещё один законопроект был внесён в нижнюю палату парламента Мосгордумой и также направлен на реформирование трудовых отношений.

Впрочем, по словам замруководителя фракции «Справедливой России» Олега Шеина, все трудовые отношения уже отрегулированы действующими нормами.

Нельзя сказать, что что-то ухудшается. Но и никаких прорывных идей, новелл нет. В действительности вопрос о правах работника определяется в других плоскостях — срочные трудовые договоры или постоянные, вопрос о забастовках, о гарантиях профсоююзной деятельности, коллективных договорах и переговорах. Но это не обсуждается. Обсуждаются вещи, которые регулируются действующими нормами. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий добавил, что в действующей редакции ТК РФ есть глава 49, которая называется «Надомный труд». По его словам, её написали, когда ещё не было толком интернета.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но там подразумевается труд, который выполняется на дому. Всё остальное — это перечисление трудовых прав сотрудника, как если бы он работал в офисе. Поэтому мы имеем здесь некое дополнительное нагромождение трудового законодательства дополнительными главами, которые не имеют серьёзной содержательной начинки. Законы должны быть более лаконичными, потому что это проще для понимания и восприятия людей, — отметил депутат в разговоре с NEWS.ru.

По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, поправки нельзя назвать реформой ТК, так как они лишь восполняют тот правовой пробел, который стал очевиден всем в ходе массового перехода на удалённую работу, вызванного пандемией.

В действующем Трудовом кодексе есть нормы, регулирующие удалённую работу. Но часть из них устарела, например, о месте, где человек трудится. Сегодня это не имеет никакого значения. Можно работать там, где есть надёжная связь и где удобно. К тому же до пандемии Кодекс при переходе удалённую работу часто просто не принимали во внимание. Люди предпочитали договариваться со своим руководством, как говорят, по-хорошему. В случае конфликтов это приводило к ущемлению прав работников. До сих пор это касалось относительно немногих компаний и граждан. Сегодня ситуация в корне изменилась. Расширение, уточнение, конкретизация норм, касающихся удалённой работы, совершенно необходимы. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» председатель партии «Справедливая Россия»

Парламентарий пообещал изучить документ на наличие подводных камней.

Пока не вижу в нём ничего, что помешало бы поддержать инициативу в первом чтении. Но не исключаю, что ко второму чтению у нас будут свои замечания и дополнения исходя из анализа проекта, в том числе и на предмет его соответствия реальной практике последних месяцев, — заключил Миронов.

Европейский путь или допнагрузка

В экспертном сообществе в целом скептически оценивают реформу трудового законодательства. В частности, по словам руководителя GR-практики BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, главное здесь — не перегнуть палку, потому что бизнес, особенно малый, и так переживает не лучшие времена.

Да, необходимость такая есть, потому что проблемы существуют — работодатели просят, к примеру, дать доступ к своим компьютерам и телефонам, установить программы слежения, загрузить файлы и документы по работе. Кроме того, почему нужно брать за аксиому тот факт, что у каждого человека есть компьютер. правильно будет, если работодатель будет считать, что у человека техники нет и нужно его ею обеспечить. Дмитрий Лесняк руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

Лесняк отмечает, что мы стараемся брать европейский опыт и максимально защитить работников. Но в Европе очень хорошо развит малый бизнес, и государство его хорошо поддерживает.

И там в принципе другая ситуация — там есть профсоюзы, которые хорошо работают. Как у нас будет это всё применяться — большой вопрос. Мне кажется, что в нынешних реалиях, когда бизнесу и так тяжело, когда ему особо сильно не помогают, а сейчас он вообще почти уничтожен, надо делать послабления. А мы делаем всё для того, чтобы закрутить гайки со всех сторон. И ещё даем возможность людям «просуживать» свое увольнение, если таковое будет. Эта история направлена на банкротство малого бизнеса, — считает Лесняк.

По словам эксперта по трудовому праву, юриста Валентины Яковлевой, поправки в ТК РФ можно назвать формальностью, которая оказалась необходимой. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что больше всего внимания авторы уделили режиму рабочего времени, компенсации расходов, которые в нынешней версии Кодекса прописаны в 188-й статье. Однако в силу того, что данный вопрос не был прописан в главе о дистанционной работе, работодатель, как правило, предпочитал не выполнять обязанностей. И поправки, по мнению юриста, исключат эту проблему.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

По тексту законопроекта следует, что для перехода на дистанционную работу, в том числе временно, нужно согласие работника. Все остальные вещи, в том числе о режиме рабочего времени, об исключении оснований для увольнения, ранее были урегулированы ТК, но другими нормами, которые также распространялись на дистанционных работников. К примеру, требование быть постоянно на связи. То есть и раньше нельзя было, по закону, обязать человека находиться постоянно на связи. Просто сейчас это прямо прописали. Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву юрист, эксперт по трудовому праву

Юрист отметила, что действительно полезным является нововведение о том, что возможен временный переход на дистанционную работу.



Грубо говоря, два дня в офисе, три дня из дома работать. Раньше это не было прямо запрещено, но и прямо разрешено не было. А в моей практике многие применяли и такой способ. И это правильно, что будет регулироваться законом. Но я не увидела в законопроекте предложения возмещать расходы на электронную цифровую подпись (ЭЦП). Авторы предложили решить это несколько иным путем и предусмотреть возможность заключения договора без ЭЦП и обмен документами, но, так или иначе, некоторые решат использовать эту подпись. Но кто несёт расходы — этот вопрос в поправках не затронут никак, — пояснила она.

Впрочем, эксперты уверены — законопроект, составленный сенаторами и депутатами, нуждается в серьёзной доработке.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина указывает, что, несмотря на массовый переход на удалённый режим работы, до сих пор есть масса неочевидных или даже невыясненных нюансов, которые необходимо предусмотреть в законопроекте.

Надо тщательно изучить саму ситуацию, те проблемы, которые появляются в связи с такими нормами работы, и отнестись к этому очень серьёзно. Такая работа требует определённых временных, интеллектуальных, материальных и всяких прочих других ресурсов. Возникает вопрос — за счёт кого? Уважаемым работодателям нужно посчитать и компенсировать людям все эти трудозатраты и издержки. Очень много вопросов, и если мы вносим в законодательство изменения, то надо по серьёзному, не бегом вносить — именно кардинального характера. Поправки должны быть действительно солидными с точки зрения влияния. Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Эксперт уверена, что добиться этого можно лишь через комплексный подход, в который обязательно нужно включить массовый опрос тех респондентов, кто попал в дистанционные форматы работы весной 2020 года.