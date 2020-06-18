Российские законодатели всерьёз занялись трудовыми взаимоотношениями, которые во время пандемии и всероссийского карантина прошли своеобразный стресс-тест. В Государственную думу внесено сразу три законопроекта, направленные на урегулирование прав между работником и работодателем. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, данный вопрос явно оказался не проработан ни в одном из документов. Кроме того, отмечают они, нововведения могут окончательно «убить» малый бизнес, на который, согласно предлагаемым поправкам, взваливают непосильную ношу.

Нагромождение законодательства

Основной и, как отмечают в Госдуме, самый детальный документ был разработан спикерами обеих палат парламента — Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, депутатами и сенаторами. Парламентарии предлагают внести изменения в статью 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, так как нынешняя редакция, действующая с 2013 года, является сложно применимой в нынешних реалиях. Кроме того, действующая версия ТК в принципе, по их мнению, не предусматривает временной дистанционной занятости и предполагает исключительно традиционные трудовые взаимоотношения. 

В ходе дискуссий с профсоюзами и работодателями мы договорились, что вполне возможно, с учётом огромного количества вопросов, которые пока не детализированы в законопроекте, на базе этой главы появится раздел, регулирующий все вопросы удалённого труда. Нам предлагалось интегрировать туда главу 49 ТК РФ, касающуюся труда надомников. Пока, учитывая, что многие надомники — люди зрелого возраста и не слишком активно пользуются интернетом, мы решили главу про надомников оставить, но в нашем законопроекте предоставляется право надомникам по соглашению с работодателем переходить на регулирование по главе 49.1, которая нами предложена, — пояснил необходимость нововведений первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, добавив, что ещё одним важным новшеством является поддержка электронного документооборота.

18 июня партия власти объявила о запуске широкого общественного обсуждения данного законопроекта, который, как предполагается, станет серьёзным шагом в «осовременивании» трудового кодекса в России. По словам секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, обсуждение пройдёт как минимум в городах-миллионниках. Его организуют фракции партии в региональных парламентах.

Андрей ТурчакАндрей ТурчакСергей Лантюхов/NEWS.ru

Как заявил NEWS.ru председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР), данные поправки необходимы и соответствуют современным вызовам. Парламентарий в целом позитивно оценил предлагаемые изменения, учитывая полное отсутствие понятия «удалённая занятость» в Трудовом кодексе.

Есть только дистанционная занятость, но в последние месяцы мы наблюдаем, как активно используется такая трудовая форма в государственных и муниципальных учреждениях. И уже стали возникать разные вопросы, касающиеся злоупотребления. Например, вопрос компенсации работнику доступа в интернет, электроэнергии, приобретения оборудования и так далее. Либо злоупотребление, когда работодатель, используя формат удалённого доступа, звонит днём и ночью, в выходные и праздники, объясняя это удалённым форматом. И это тоже неправильно, потому что есть право на личную жизнь, личное время. И, несмотря ни на что, в новом формате занятости должны быть границы. В целом вектор выбран правильный, нужно работать. Полагаю, что в весеннюю сессию в первом чтении законопроекты будут приняты.

Ярослав Нилов

председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

К слову, Нилов вместе с коллегой по Думе — Павлом Крашенинниковым — также внёс свои поправки в ТК РФ. Они касаются придания юридического статуса сообщениям, которыми работодатель и подчинённый обмениваются в интернете. Ещё один законопроект был внесён в нижнюю палату парламента Мосгордумой и также направлен на реформирование трудовых отношений.

Впрочем, по словам замруководителя фракции «Справедливой России» Олега Шеина, все трудовые отношения уже отрегулированы действующими нормами.

Нельзя сказать, что что-то ухудшается. Но и никаких прорывных идей, новелл нет. В действительности вопрос о правах работника определяется в других плоскостях — срочные трудовые договоры или постоянные, вопрос о забастовках, о гарантиях профсоююзной деятельности, коллективных договорах и переговорах. Но это не обсуждается. Обсуждаются вещи, которые регулируются действующими нормами.

Олег Шеин

член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий добавил, что в действующей редакции ТК РФ есть глава 49, которая называется «Надомный труд». По его словам, её написали, когда ещё не было толком интернета. 

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но там подразумевается труд, который выполняется на дому. Всё остальное — это перечисление трудовых прав сотрудника, как если бы он работал в офисе. Поэтому мы имеем здесь некое дополнительное нагромождение трудового законодательства дополнительными главами, которые не имеют серьёзной содержательной начинки. Законы должны быть более лаконичными, потому что это проще для понимания и восприятия людей, — отметил депутат в разговоре с NEWS.ru.

По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, поправки нельзя назвать реформой ТК, так как они лишь восполняют тот правовой пробел, который стал очевиден всем в ходе массового перехода на удалённую работу, вызванного пандемией. 

В действующем Трудовом кодексе есть нормы, регулирующие удалённую работу. Но часть из них устарела, например, о месте, где человек трудится. Сегодня это не имеет никакого значения. Можно работать там, где есть надёжная связь и где удобно. 
К тому же до пандемии Кодекс при переходе удалённую работу часто просто не принимали во внимание. Люди предпочитали договариваться со своим руководством, как говорят, по-хорошему. В случае конфликтов это приводило к ущемлению прав работников. До сих пор это касалось относительно немногих компаний и граждан. Сегодня ситуация в корне изменилась. Расширение, уточнение, конкретизация норм, касающихся удалённой работы, совершенно необходимы.

Сергей Миронов

председатель партии «Справедливая Россия»
Парламентарий пообещал изучить документ на наличие подводных камней. 
Пока не вижу в нём ничего, что помешало бы поддержать инициативу в первом чтении. Но не исключаю, что ко второму чтению у нас будут свои замечания и дополнения исходя из анализа проекта, в том числе и на предмет его соответствия реальной практике последних месяцев,   заключил Миронов. 

Европейский путь или допнагрузка

В экспертном сообществе в целом скептически оценивают реформу трудового законодательства. В частности, по словам руководителя GR-практики BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, главное здесь — не перегнуть палку, потому что бизнес, особенно малый, и так переживает не лучшие времена.

Да, необходимость такая есть, потому что проблемы существуют — работодатели просят, к примеру, дать доступ к своим компьютерам и телефонам, установить программы слежения, загрузить файлы и документы по работе. Кроме того, почему нужно брать за аксиому тот факт, что у каждого человека есть компьютер. правильно будет, если работодатель будет считать, что у человека техники нет и нужно его ею обеспечить. 

Дмитрий Лесняк

руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

Лесняк отмечает, что мы стараемся брать европейский опыт и максимально защитить работников. Но в Европе очень хорошо развит малый бизнес, и государство его хорошо поддерживает.

И там в принципе другая ситуация — там есть профсоюзы, которые хорошо работают. Как у нас будет это всё применяться — большой вопрос. Мне кажется, что в нынешних реалиях, когда бизнесу и так тяжело, когда ему особо сильно не помогают, а сейчас он вообще почти уничтожен, надо делать послабления. А мы делаем всё для того, чтобы закрутить гайки со всех сторон. И ещё даем возможность людям «просуживать» свое увольнение, если таковое будет. Эта история направлена на банкротство малого бизнеса,  считает Лесняк. 

По словам эксперта по трудовому праву, юриста Валентины Яковлевой, поправки в ТК РФ можно назвать формальностью, которая оказалась необходимой. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что больше всего внимания авторы уделили режиму рабочего времени, компенсации расходов, которые в нынешней версии Кодекса прописаны в 188-й статье. Однако в силу того, что данный вопрос не был прописан в главе о дистанционной работе, работодатель, как правило, предпочитал не выполнять обязанностей. И поправки, по мнению юриста, исключат эту проблему. 

Сергей Киселев/АГН «Москва»

По тексту законопроекта следует, что для перехода на дистанционную работу, в том числе временно, нужно согласие работника. Все остальные вещи, в том числе о режиме рабочего времени, об исключении оснований для увольнения, ранее были урегулированы ТК, но другими нормами, которые также распространялись на дистанционных работников. К примеру, требование быть постоянно на связи. То есть и раньше нельзя было, по закону, обязать человека находиться постоянно на связи. Просто сейчас это прямо прописали.

Валентина Яковлева

юрист, эксперт по трудовому праву

Юрист отметила, что действительно полезным является нововведение о том, что возможен временный переход на дистанционную работу.


Грубо говоря, два дня в офисе, три дня из дома работать. Раньше это не было прямо запрещено, но и прямо разрешено не было. А в моей практике многие применяли и такой способ. И это правильно, что будет регулироваться законом. Но я не увидела в законопроекте предложения возмещать расходы на электронную цифровую подпись (ЭЦП). Авторы предложили решить это несколько иным путем и предусмотреть возможность заключения договора без ЭЦП и обмен документами, но, так или иначе, некоторые решат использовать эту подпись. Но кто несёт расходы — этот вопрос в поправках не затронут никак, — пояснила она.

Впрочем, эксперты уверены — законопроект, составленный сенаторами и депутатами, нуждается в серьёзной доработке.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина указывает, что, несмотря на массовый переход на удалённый режим работы, до сих пор есть масса неочевидных или даже невыясненных нюансов, которые необходимо предусмотреть в законопроекте.

Надо тщательно изучить саму ситуацию, те проблемы, которые появляются в связи с такими нормами работы, и отнестись к этому очень серьёзно. Такая работа требует определённых временных, интеллектуальных, материальных и всяких прочих других ресурсов. Возникает вопрос — за счёт кого? Уважаемым работодателям нужно посчитать и компенсировать людям все эти трудозатраты и издержки. Очень много вопросов, и если мы вносим в законодательство изменения, то надо по серьёзному, не бегом вносить — именно кардинального характера. Поправки должны быть действительно солидными с точки зрения влияния.

Любовь Храпылина

профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Эксперт уверена, что добиться этого можно лишь через комплексный подход, в который обязательно нужно включить массовый опрос тех респондентов, кто попал в дистанционные форматы работы весной 2020 года.

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