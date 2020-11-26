Дипломат подарил российскому музею карты с Курилами в составе Японии

https://static.news.ru/photo/3ffb0e64-2ff9-11eb-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/trk7.ru

Заместитель консула Японии подарил музею в Минусинске журналы с картами, на которых Курильские острова изображены в составе японских территорий. Инцидент произошёл во время неофициального визита дипломата в Красноярский край.

Для коллектива музея стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы! Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства, — рассказала директор минусинского музея Светлана Борисова в эфире красноярского Седьмого канала.

В музее признали, что очень обрадовались подарку японского дипломата, пока не обнаружили на картах ошибку. Острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также так называемая Малая гряда на картах были в составе Японии.

В представительстве МИД в Красноярске также прокомментировали инцидент, подчеркнув, что произошедшее — не повод для скандала.

Там русские граждане. Это часть России, о чём можно говорить? Сейчас много кто и раскраски заштриховывает, и ещё что-то. Обращать на всё внимание не с руки, — заявил руководитель представительства МИД России в Красноярске Артём Захаров.

Архипелаг Курильских островов вошёл в состав СССР после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва в свою очередь не раз напоминала, что Курилы принадлежат России, которая не признаёт сам факт территориального спора.

Как писал NEWS.ru, глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил , что позиция Токио в отношении переговоров с Москвой о заключении мирного договора и разрешении территориальных споров остаётся неизменной. Предыдущая попытка заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией предпринималась в 2018 году. Тогда подписи не были поставлены из-за российско-американских разногласий и возвращения Крыма в состав России.