https://static.news.ru/photo/2bc7d366-d7ba-11e9-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: opal-gastransport.de

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд справедливо назвал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL политизированным, а не экономически оправданным, рассказал первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских.

Политик не исключил, что вердикт инстанции пересмотрят, и в этом вопросе важную роль может сыграть поддержка Берлина, так как ФРГ напрямую заинтересована в поставках российского газа, пишет RT . Он добавил, что замена энергоресурсов из РФ на американское голубое топливо приведёт к подорожанию «себестоимости продукции и неконкурентности европейских товаров».

Я рассчитываю, что суд, в который пойдёт «Газпром», услышит, что здесь нет никаких политических дискриминаций для Европы... «Газпром» готовит документы для подачи жалобы, и все рассчитывают, что нормальный, рыночный взгляд восторжествует, — резюмировал Ананских.

Компания — оператор нитки — OPAL Gastransport — ввела ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода. К 09:00 (10:00 мск) 14 сентября прокачка газа сократилась до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днём ранее.

Как писал News.ru, оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности. В особенности это касается аукциона, запланированного на 16 сентября. Таким образом, российская компания «Газпром» не сможет претендовать на использование газопровода на полную мощность.