23 июня президент России Владимир Путин в очередной раз обратился с телеэкранов к гражданам нашей страны. Значительная часть 50-минутного выступления была посвящена различным дополнительным мерам стимулирования экономики и поддержки населения. Главной новацией стало увеличение НДФЛ для людей с доходом более 5 миллионов до 15% для финансирования лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Опрошенные NEWS.ru эксперты при этом не связывают выступление лидера страны напрямую с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.

Предчувствие триумфа

Пандемия коронавируса внесла множество изменений в нашу жизнь. Одно из них — беспрецедентно частые обращения Владимира Путина в условно прямом эфире к нации. С 2000 года было всего 16 таких эпизодов. Четыре из них пришлись на последние три месяца и были связаны с распространением инфекции. Причём первое «коронавирусное» обращение длилось 17 минут, а последнее — уже 51.

В очередной раз не обошлось с путаницей во времени. Изначально было заявлено, что президента надо ждать после 15 часов. Обращение началось в 17, но формально Владимир Путин не опоздал — на его часах было без десяти минут три. Впрочем, это не новость: ещё в начале апреля Дмитрий Песков объяснил это тем, что какое-то время уходит на монтаж и перегон видео. Что интересно, когда на сайте Кремля появился полный текст речи главы государства, до её окончания в эфире оставалось ещё десять минут.

Во время своего самого первого «коронавирусного» обращения президент удивил россиян тем, что объявил не только о мерах кризисной поддержки, но и о некоторых постоянных изменениях. В частности, вдвое снизил размер страховых взносов для малых и средних предприятий. Сегодняшнее выступление, которое прошло накануне парада Победы и, видимо, должно было символизировать победу и над COVID-19, также содержало в себе сенсационные предложения. Главное из них — решение сделать первый шаг в сторону от плоской шкалы НДФЛ и поднять подоходный налог для богатых людей до 15%. Путин подчеркнул, что эта мера коснётся только тех, чей доход превышает 5 миллионов в год, а дополнительные средства целевым образом направят на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями и приобретение для них дорогостоящего оборудования. Причём отдельно он отметил, что повышенная ставка будет применяться именно к той части дохода, что превысит 5 миллионов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эта новость, конечно, всколыхнула российские соцсети. Так, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что «люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить как минимум четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся», и порадовалась, что теперь государство «принудительно слегка подраскулачит тех, кто этого не делал». В условно либеральной части Рунета Путина упрекнули в том, что он «повышает налоги, прикрываясь детьми». А «левые» попрекали его тем, что вообще «следовало бы освободить от этого налога людей, сидящих на минимальной зарплате».

Кроме того, Путин объявил о новой денежной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет, что, наверное, оказалось самой популярной мерой из предыдущих обращений. Кроме того, до 15 сентября будут продлены дополнительные выплаты медикам. Также он расширил возможности льготной ипотеки на новое жильё, распространил режим самозанятости на всю страну. Отдельно была облагодетельствована IT-сфера: для таких компаний ставку страховых взносов бессрочно понизят до 7,6%, а ставку налога на прибыль вообще опустят с 20% до 3%.

Ещё одной интересной мерой стало объявленное кардинальное упрощение налоговых выплат россиянам, владеющим зарубежным бизнесом: теперь они смогут платить фиксированную сумму — 5 миллионов рублей в год — без дополнительной отчётности.

nalog.ru

В целом же выступление президента звучало как доклад о триумфальной, но ещё не окончательной победе над врагом с раздачей всем желающим части добытых трофеев. Полноценно радоваться этому празднику неслыханной щедрости мешало только понимание того, что через неделю должно состояться голосование по поправкам в Конституцию, которое сам президент и инициировал и о котором не мог не напомнить.

Новые конституционные положения в случае их принятия зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях, — пообещал он незадолго до конца обращения.

Всё идёт по плану

Генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru отметил, что страна эффективно справилась с коронавирусом, а меры поддержки населения и бизнеса непрерывно дополняются и корректируются.

Во многих аспектах: и с точки зрения распространения, и с точки зрения динамики, и с точки зрения готовности системы здравоохранения. Важнее всего — невысокая смертность. Путин отмечает адекватное реагирование власти и бизнеса на коронавирус, и в этом он вполне адекватен. Руководство страны и наиболее крупных регионов, прежде всего Москвы, реализует масштабные пакеты помощи гражданам. Меры поддержки непрерывно дополняются и корректируются. В этой логике — и предложения, высказанные президентом в рамках выступления 23 июня: поддержка семей с детьми, бизнеса, пострадавших отраслей экономики. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, последнее обращение президента к россиянам можно назвать революционным, так как оно предусматривает системный разворот экономики страны, в том числе уход от плоской шкалы налогообложения, беспрецедентную поддержку IT-отрасли и инфраструктурных проектов.

Самое важное, что всё это говорит о том, что Путин созрел к серьёзным экономическим реформам. Он увидел, что в условиях кризиса правительство показало себя достаточно эффективно, а значит, появился инструмент для реализации всех этих экономических мер. Потому что оттого, что «впрыскивались» деньги в неэффективную государственную систему, её энтропия только увеличивалась. И объективно говоря, предыдущая редакция правительства была неспособна реализовывать подобные предложения. Новый кабмин на это, в принципе, готов. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Эксперт полагает, что обращение президента приведёт не только к пересмотру нацпроектов с учётом прогноза социально-экономического развития, но и к структурной административной реформе. По его словам, задачи, обозначенные лидером, и те революционные изменения в экономике, которые будут сейчас приняты, требуют совсем другой системы управления.

Поэтому — административная реформа, достаточно радикальная, заключающаяся в очищении всех тромбов, всех дисбалансов внутри системы. Это ключевая задача сейчас как во внутриполитическом, так и в социально-экономическом блоках. Но важно не потерять темп, чтобы это не оказалось разовой историей под 1 июля (дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. — NEWS.ru), потому что на этой дате жизнь не заканчивается, а только начинается, — подчеркнул Добромелов.

Политтехнолог Алёна Август не связывает выступление президента напрямую с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию страны. По её мнению, лидер идёт по уже намеченному плану.

Это план не только реанимации страны после никем не ожидаемого пандемического испытания, которое ещё не завершено, но и план продолжения намеченной ранее траектории развития. Без паники и с пониманием всей сложности задач. Отсюда и поддержка семей, медиков и соцработников. Отсюда давно ожидаемое решение по налогообложению и особенный акцент на распределение ожидаемых налогов — через общественный совет на самое необходимое. Это новый шаг в реализации своеобразного общественного договора, где НКО и волонтёры играют большую роль. Мне показалось также важным решение о введении режима самозанятости повсеместно с возможностью организации своего дела с 16 лет. Это новое окно возможностей для тех, кто готов к предпринимательству, именно такие люди открывают горизонты даже в кризис. Так что тех, кто уже за поправки, эта новая публичная «встреча» с президентом укрепит в своём мнении, тех, кто против, склонит к подвигам в Интернете, а ещё не определившиеся, как и обычно, будут решать в моменте. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Очевидно, что в скором времени Владимир Путин снова обратится к нации. Возможно, 30 июня он призовёт граждан на избирательные участки и наверняка выступит по завершении голосования. И будет интересно понаблюдать, сохранятся ли широта души и щедрость президента после того, как поправки будут приняты или отвергнуты.

Над материалом также работал Сергей Изотов.