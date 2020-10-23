Чубайс: есть ли жизнь после «Роснано»

Неожиданно появившаяся информация со ссылкой на один из информационных сайтов о том, что, дескать, Анатолий Чубайс попросил президента отпустить его на пенсию, большой сенсацией пока не стала. А всё потому, что «железного Толика» уже столько раз молва отправляла в отставку и опалу, что без официального подтверждения никто в его уход в политическое и деловое небытие не поверит.

Последний раз такие разговоры ходили весной 2018 года, когда в госкорпорацию «Роснано» прочили уходящего из правительства вице-премьера Игоря Шувалова. Но «ненастоящий Игорь Иванович» получил под свою руку ВЭБ, а Чубайс остался непоколебим. Впрочем, интерес к его судьбе в кругах нашей просвещённой общественности легко объясним.

Наверное, ни один российский деятель не вызывал столько негативных эмоций, как непотопляемый «рыжий» — Анатолий Борисович Чубайс, который фактически вошёл в народный фольклор. Его считали разрушителем страны и экономики, символом большого «хапка-прихватизации». Доходило до того, что художественный вымысел, порождаемый его фигурой, накладывался на реальные исторические эпизоды. Кого ни спроси, тот припомнит фразу, которую якобы произнёс Борис Ельцин: «Во всём виноват Чубайс!» Притом что фразу эту сказала кукла президента в тогдашнем популярном телешоу на НТВ.

Борис Ельцин Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Ему вообще немало приписывали, откровенно демонизируя. То во главе РАО «ЕЭС РОССИИ» в 2005 году он «погасил» свет в половине Москвы, поскольку собираемые всё более значительные средства за электричество якобы не вкладывались в модернизацию трансформаторов и прочего электротехнического оборудования. Да и грандиозную аварию на Саяно-Шушенской ГЭС многие объясняли затеянными Чубайсом реформами по децентрализации единой энергосистемы страны. Примерно также воспринимались и плоды его труда во главе «Роснано». Деньги его госкорпорация поглощала немалые, а вот выход был куда менее значительным. И когда пару лет назад на новогоднем корпоративе «Роснано» Чубайс обещал своим сотрудникам дополнительные премии, поскольку «у нас очень много денег», разразился нешуточный скандал. Тем более что всем были известны масштабы убытков госкорпорации, выявленные Счётной палатой.

Теперь же достигший пенсионного возраста некогда молодой реформатор словно стремится соскочить со ставшего откровенно «токсичным» госпредприятия, забыв, как ещё недавно нанотехнологии представляли таким же средством спасения Отечества, как гигантский алмаз в популярной кинокомедии.

Самое примечательное, что самим в отставку у нас проситься не принято. Утверждают, что таких соратников президент воспринимает как отступников. Тем более что Владимир Путин, скажем откровенно, неоднократно прикрывал Чубайса с его грехами своим авторитетом. Притом что хор с требованием покарать «рыжего» звучал постоянным рефреном. Правда, как недавно заявил сам Валентин Юмашев, именно Чубайс представил ему Владимира Путина, работавшего с Павлом Бородиным, и предложил назначить его главой КРУ администрации президента. А такое не забывается.

Владимир Путин Dmitriy Kopylov/Russian Look/Global Look Press

Ясно, что некоторые зацикленные аналитики сочтут манёвр Чубайса попыткой отойти в сторону в преддверии того самого трансфера власти. Мол, некоторые стремятся заранее спрыгнуть с корабля. Другие воспримут всерьёз разговоры, что Анатолий Борисович подумывает о чём-то более существенном в плане потока средств, в частности, об арктических проектах, куда могут вложить триллионы. Сам Чубайс пока такую свою северную перспективу решительно отмёл. Но его по-прежнему связывают с правящей Семьёй 90-х, которая явно активизировалась. Не исключено, что и дальнейшую судьбу Чубайса будут отслеживать в связке с двумя этими факторами: предполагаемым трансфером и активизацией ельцинцев, жаждущих-де вернуться к эффективным рычагам власти и денег. А север чем не идеальный трамплин?

Но разве не может Отец русского ваучера искренне произнести классическую фразу «Я устал, я ухожу!»? Может, нет тут никакой почвы для конспирологии. Огромный дом построен, жена молодая. Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость!