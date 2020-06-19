Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest большую статью, посвящённую исторической правде о Второй мировой войне. В ней российский лидер незадолго до парада Победы, который должен состояться в Москве 24 июня, напомнил, что помимо пакта Молотова-Риббентропа существовали договоры нацистской Германии с другими европейскими странами. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в статье президента РФ чётко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности. При этом, как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, в ней есть посылы не только для зарубежного читателя, но и для россиян.

Президент России Владимир Путин, как известно, слов на ветер не бросает. Ещё в декабре 2019 года он в ходе большой ежегодной пресс-конференции пообещал, что напишет статью о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны — и написал. 18 июля она вышла. Правда, почему-то в американском издании National Interest на английском языке.

В статье под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» российский президент, ссылаясь на архивные документы, напомнил среди прочего, что помимо пакта Молотова-Риббентропа существовали договоры нацистской Германии с другими европейскими странами, о которых в этих странах предпочитают не вспоминать, в то время как Россия дала оценку своему пакту. Кроме того, неизвестно, существовали ли в этих договорах свои секретные приложения. Например, содержание англо-германских переговоров всё ещё не рассекречено. Путин также ставит на вид западным партнёрам тот факт, что Гитлер на Западе воспринимался «как вполне респектабельный политик» и «был желанным гостем в европейских столицах», а Сталин, в отличие от них, себя встречей с нацистским лидером не опозорил. Отметил Путин и ответственность Польши в разделе Чехословакии после Мюнхенского сговора.

После подписания Мюнхенского соглашения: Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Джан Галеаццо Чиано. Bundesarchiv/ CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Говорил в своей статье российский президент и о том, что система ООН в последнее время не работает так эффективно, как могла бы, хотя принципы её Совбеза остаются уникальным механизмом предотвращения крупной войны или глобального конфликта. Однако отмена права вето, призывы к чему часто звучат, может превратить ООН в Лигу Наций — то есть «место встречи для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы». Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся организовать саммит лидеров стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности, призвал не использовать экономику в качестве оружия и поговорить об обеспечении безопасности глобального информационного пространства.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в статье чётко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности.

Можно быть абсолютно уверенным, что специалисты международники, политики в самых разных странах уже начали досконально и скрупулёзно препарировать статью и её изучать, — подчеркнула она.

Эта статья вышла не только незадолго до парада Победы, который должен состояться в Москве 24 июня, но и в преддверии всенародного голосования по поправкам в Конституцию, инициированного как раз Путиным. И одна из предложенных поправок как раз должна обеспечить защиту исторической правды. Поэтому, пожалуй, эту статью стоит рассматривать и в качестве послания российскому обществу.

Однако многих удивило, почему опубликовано оно было в американской прессе. Пресс-секретарь Путина рассказал журналистам, что для публикации столь объёмного текста «ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди». А сенатор Алексей Пушков напомнил, что издателем журнала National Interest является политолог Дмитрий Саймс, соведущий «Большой игры» на Первом канале.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко, в свою очередь, убеждён, что всё сказанное в статье президента для россиян является аксиомой, потому направлена она была в основном на зарубежного читателя.

Объявление о начале войны. 22 июня 1941 Russian Look

Генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru предположил, что своей статьёй президент хотел донести до россиян адекватное понимание причин начала Второй мировой войны.

Действия руководства СССР, в том числе пакт Молотова-Риббентропа, были прямо обусловлены интересами национальной безопасности — как оно их понимало, конечно. И поэтому попытка возложить на СССР ответственность за начало войны абсурдна и недопустима. Так я понимаю логику президента, адресованную внутрироссийской аудитории. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов разглядел в тексте Путина важную роль России в современных геополитических процессах.

Читатель должен увидеть волю российского руководства к честности в международных отношениях, умение понимать историю и прогнозировать будущее, мудрость в построении отношений с внешним миром, ясные цели и ответственность. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Главное, о чём должен подумать российский читатель, прочитав статью, — это то, что Запад — враг, а Россия, как всегда, кругом права, уверен политолог Аббас Галлямов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что российский читатель увидит в этой статье сохранение традиционного понимания роли России во Второй мировой войне. При этом он отметил сделанный Путиным акцент на негативной роли Польши, чего раньше не наблюдалось в отечественной историографии, основные положения которой в целом президент повторяет.

Здесь, конечно, важнее заключительная часть статьи, которая посвящена роли России и необходимости сохранения основ миропорядка, заложенных в ходе Ялтинской, Сан-Францисской и Потсдамской конференций, и объявление о встрече лидеров пяти стран Совбеза ООН и сохранение его роли. Это, наверное, более важная часть статьи, которую тоже должны услышать и понять российские граждане: о том, что Россия остаётся в числе пяти ведущих мировых держав, сохраняющих мир на планете. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Добромелов подчеркнул, что финальная часть статьи — это уже в чистом виде политическое заявление, а не историческая статья.

Над материалом также работал Сергей Изотов.