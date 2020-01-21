https://static.news.ru/photo/7b7d1068-3c4d-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: kremlin.ru

Генеральный прокурор Юрий Чайка получил предложение занять пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин не войдёт в новое правительство Михаила Мишустина. Кандидатом на его пост стал губернатор Пермского края Максим Решетников.