https://static.news.ru/photo/57dcfeea-e3ae-11e9-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Бабич Фото: kremlin.ru

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт РБК .

Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя, — написал Орешкин в Instagram.

Бабич завершил дипломатическую работу в Минске в конце апреля. Он работал в прежней должности с августа 2018 года. Назначая его на посольскую должность, российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что тот будет позитивно влиять на процессы в межгосударственных отношениях двух стран.

Как писал News.ru, новым послом России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. До этого он был сенатором Совета Федерации.