Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт
Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя, — написал Орешкин в Instagram.
Бабич завершил дипломатическую работу в Минске в конце апреля. Он работал в прежней должности с августа 2018 года. Назначая его на посольскую должность, российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что тот
Как писал News.ru, новым послом России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. До этого он был сенатором Совета Федерации.