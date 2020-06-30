Бюллетени раменских избирательных участков признают недействительными

https://static.news.ru/photo/716563a6-bac3-11ea-bd42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал информацию о превышении числа участников надомного голосования по поправкам в Конституцию на участках № 2771 и № 2773 в Раменском. По его словам, бюллетени проголосовавших из дома признают недействительными.

Он признал нарушение оформления документов сотрудниками участковых избирательных комиссий. Однако чиновник считает это человеческим фактором, а не умышленными действиями, передаёт «Интерфакс».

По участкам 2771 и 2773 действительно было большое число заявок на голосование на дому, и реально люди голосовали, — подчеркнул он.

Реут отметил, что результаты голосования в помещении участковых избирательных комиссий и на дому подводятся отдельно.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил о превышении числа участников надомного голосования на этих участках. Член ТИК Раменок Кирилл Трофимов заявил, что к началу плебисцита заявки на голосование из дома подали больше девяти тысяч человек, тогда как в обычное время их количество не превышает тысячу. При этом большая часть людей приходится на одну треть комиссий.

Как писал NEWS.ru, на надомное голосование на участке № 2771 в Раменках пожаловались и в КПРФ. Первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генеральную прокуратуру с информацией о возможных фальсификациях.

В ведомостях УИК 2771 на 27 июня зафиксирована выдача 34 бюллетеней для участия в плебисците из дома. При этом в документах ТИК Раменки говорится, что в надомном голосовании приняли участие 393 человека. Реут назвал это «ошибкой от усталости».

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).