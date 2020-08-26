Bloomberg узнал о реакции Меркель на решение Путина о Навальном

https://static.news.ru/photo/885c4562-e7a4-11ea-9d06-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным создал проблемы в отношениях между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Bloomberg, между ними и до этого была напряжённость. Теперь Меркель оказалась разочарована из-за того, что Путин не принял срочные меры по расследованию возможного отравления Навального.

После того как врачи в Берлине заявили о том, что блогер с высокой долей вероятности был отравлен, канцлер ФРГ призвала власти России срочно провести всестороннее расследование инцидента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования должен быть повод.

Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме, — заявил представитель Кремля.

По данным издания, та оперативность, с которой Меркель обратилась к Кремлю, сигнализировала о том, насколько серьёзно Германия относится к этому вопросу. Однако тот факт, что от Путина не последовало незамедлительной реакции, показал, что влияние канцлера на российского лидера несколько ослабло, считают эксперты.

Отравление Навального далеко не единственная претензия Берлина к Москве, отмечает издание. Ранее немецкая сторона уже обвиняла Россию в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Однако вряд ли со стороны Германии последуют какие-то меры. Причина, в частности, в том, что страна нуждается в российском газе, для поставок которого строится газопровод «Северный поток — 2».

Помимо Меркель провести расследование в связи с отравлением Навального потребовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что виновные должны понести соответствующее наказание.

После заявлений Меркель и Борреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инцидент с Навальным может быть провокацией, «призванной сформулировать очередные обвинения в адрес» Москвы.

24 августа врачи берлинской клиники Charité, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа, писал NEWS.ru.