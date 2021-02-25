Белорусский экзамен для Дмитрия Медведева

Одним из несколько неожиданных итогов недавнего российско-белорусского саммита стало фактическое кураторство Дмитрием Медведевым новой дорожной карты, разработанной на Красной поляне. Притом, что пока аналитики и просвещённая публика «питаются» неофициальными утечками о недавней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые создают ощущение самого настоящего прорыва. Речь, как утверждают, может идти и о жёсткой дате публикации конституционных поправок, и об освобождении серьёзного оппонента Батьки Виктора Бабарико с закрытием уголовного дела против него, и о встрече Лукашенко с оппозиционерами, включая Светлану Тихановскую. И даже якобы о скорой отставке премьера, глав МВД и МИДа и шефа белорусского КГБ. И причём уже новый премьер может повторить путь Путина, став преемником.

Но пока всё это неофициальная информация о предполагаемых деяниях, соглашения о которых Александр Григорьевич ещё должен соблюсти. Хорошо известно, как он умеет пересматривать заключённые договорённости буквально на следующий день после их достижения. Но нам интересен факт активного подключения к процессу транзита власти в Белоруссии Димитрия Медведева. У них с Лукашенко были далеко не блестящие отношения. А потому предварительная информация о встрече белорусского лидера с замглавы Совбеза заранее интриговала.

Личная встреча двух политиков не состоялась, как было объяснено, по причине перегруженного графика сочинского визита Лукашенко. Но факт телефонного звонка Медведева Батьке уже после переговоров на высшем уровне окончательно подтверждает его новую важную роль в белорусском транзите. А уж ремарка о том, что вскоре их личный контакт всё-таки состоится, заставляет предположить скорые инспекционные поездки Дмитрия Анатольевича в Минск для сверки скорости движения по «дорожной карте».

Александр Лукашенко и Владимир Путин kremlin.ru

Фактически можно говорить о максимально высоком уровне контроля за развитием отношений с режимом Лукашенко. Прежде белорусские дела относились к компетенции Владислава Суркова, потом другого замглавы президентской администрации Дмитрия Козака. Теперь ими может заняться экс-премьер, заместитель президента в Совбезе, где собственно и разрабатываются основы внешней политики.

Конечно, от минского кейса и бесконечных манёвров Лукашенко в Кремле безмерно устали. Теперь вроде бы процесс мирного транзита должен выйти на финишную прямую, хотя никто не знает, какой ещё фортель под занавес может выкинуть Александр Григорьевич. А ведь Белоруссия остаётся сейчас для России ключевой проблемой. Потому, если направление это лично поведёт Медведев, то очевидный успех в разрубании белорусского узла в значительной степени поднимет его шансы на самое высокое продолжение политической карьеры. Да и ускоренное прохождение намеченных этапов транзита позволит Дмитрию Анатольевича оставаться, как говорится, на первых полосах газет, быть лидером национальной информационной повестки.

Правда, и риск неудачи с его явно негативными последствиями очевиден. Тем более, что Дмитрий Медведев остаётся лидером «Единой России» и, видимо, вопреки разного рода слухам, именно он поведёт её на парламентских выборах. И, понятно, успех или неудача на столь чувствительном для России белорусском направлении вполне способны соответствующим образом повлиять и на имидж партии власти.

Так что белорусские проблемы могут в ещё большей степени повлиять на политическую ситуацию внутри России. Тем более, к разряду внешнего вмешательства эти обстоятельства отнести нельзя.