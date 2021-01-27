Байден перед переговорами с Путиным проконсультировался с союзниками

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным прошли по инициативе российской стороны, перед ними американский лидер провёл консультации с союзниками.
По словам источника, просьба о беседе поступила от Москвы на прошлой неделе.
Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал, — рассказал он.
Также американский лидер позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, «чтобы заверить США в приверженности Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии».
Байден заявил Путину, что Соединённые Штаты «будут защищать себя» и готовы принять меры, в том числе санкции, чтобы получить гарантию, что «Москва не будет действовать безнаказанно».
Также в материале Associated Press
Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден на пресс-конференции пошутил на тему разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.