Байден перед переговорами с Путиным проконсультировался с союзниками

https://static.news.ru/photo/eca3da8c-606a-11eb-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным прошли по инициативе российской стороны, перед ними американский лидер провёл консультации с союзниками.

По словам источника, просьба о беседе поступила от Москвы на прошлой неделе.

Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал, — рассказал он.

Также американский лидер позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, «чтобы заверить США в приверженности Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии».

Байден заявил Путину, что Соединённые Штаты «будут защищать себя» и готовы принять меры, в том числе санкции, чтобы получить гарантию, что «Москва не будет действовать безнаказанно».

Также в материале Associated Press отмечается , что американский лидер «твёрдо настроен на поддержку США суверенитета Украины, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны».

Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден на пресс-конференции пошутил на тему разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.