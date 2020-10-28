Антонов ответил О'Брайену на заявление о размещении ракет США в Европе

https://static.news.ru/photo/e3e86280-19a9-11eb-abce-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который анонсировал размещение в Европе ракет, запрещённых ДРСМД. Дипломат отметил, что такие заявления угрожают глобальной безопасности.

Антонов заявил, что Москва считает озвученную О'Брайеном угрозу размещения американских РСМД (ракет средней и меньшей дальности) опасной также и в региональном смысле. Он назвал необоснованным сравнение нынешней ситуации с ракетным кризисом в Европе в начале 1980-х годов, говорится в заявлении посла на сайте дипмиссии.

Конструктивной альтернативой таким дестабилизирующим планам являются предложенные президентом России Владимиром Путиным 26 октября дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД, — считает российский посол.

Путин, по его мнению, проявил последовательность, предложив странам НАТО последовать примеру России и объявить мораторий на размещение наземных РСМД.

Кроме того, в духе доброй воли мы готовы и дальше не предпринимать развёртывания на европейской части территории страны не нарушавших требований ДРСМД ракет 9М729, при условии неразмещения государствами НАТО в Европе вооружений, ранее запрещённых по упомянутому договору, — резюмировал Антонов.

Как сообщал NEWS.ru, 28 октября министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены развернуть больше ракетных вооружений в Европе и Азии. С аналогичным заявлением выступил и Роберт О'Брайен.