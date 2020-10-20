США собрались нарастить число развернутых в Европе и Азии ракет

https://static.news.ru/photo/5b917dc0-1307-11eb-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Вашингтон планирует достичь паритета с Пекином и Москвой по количеству ракет средней и меньшей дальности.

Как передаёт ТАСС, министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены развернуть больше ракетных вооружений в Европе и Азии.

Глава Пентагона сообщил, что Китай в Индийско-Тихоокеанском регионе развернул более тысячи ракет средней и меньшей дальности. Эспер, не вдаваясь в детали, упомянул, что «Россия тоже так сделала». Министр обороны в очередной раз обвинил Москву и Пекин в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий, — заключил Эспер.

Ранее о намерении Вашингтона увеличить количество ракет в ответ на наращивание арсенала Китаем заявлял спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, писал NEWS.ru.