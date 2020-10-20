США собрались нарастить число развернутых в Европе и Азии ракет

Вашингтон планирует достичь паритета с Пекином и Москвой по количеству ракет средней и меньшей дальности.
Как
Глава Пентагона сообщил, что Китай в Индийско-Тихоокеанском регионе развернул более тысячи ракет средней и меньшей дальности. Эспер, не вдаваясь в детали, упомянул, что «Россия тоже так сделала». Министр обороны в очередной раз обвинил Москву и Пекин в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий, — заключил Эспер.
Ранее о намерении Вашингтона увеличить количество ракет в ответ на наращивание арсенала Китаем заявлял спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, писал NEWS.ru.