Алексей Кудрин: вновь восходящая звезда или сакральная жертва

Ещё вчера наши политики и бизнесмены, не попавшие под персональные западные санкции, сильно переживали, что коллеги могут их заподозрить в капитулянтстве, а то и в сговоре с нашими иностранными оппонентами. Но вот статейка в американском журнале National interest может в чём-то поменять ритуальные правила игры.

Журнал этот, издаваемый одним заокеанским «мозговым центром», большого влияния и тиража не имеет. Но в наших политических кругах читаемый и постоянно цитируемый, а потому создаётся впечатление, что его активно используют для подачи неких сигналов нашему истеблишменту. Вот и на этот раз тамошняя публикация вернула в национальную повестку фигуру Алексея Кудрина, не просто бывшего вице-премьера и нынешнего главу Счётной палаты, но человека из ближнего круга президента. Из тех, кто ещё в Питере был с Владимиром Путиным на «ты».

Суть статьи в том, что, мол, новой холодной войны можно избежать в результате проведения в России новой либеральной перестройки, которую вполне мог бы возглавить Алексей Леонидович — либеральный реформатор, свободный мыслитель, сторонник свободы торговли и широкой демократии. Если прочитать тот же пассаж как бы между строк, то его авторы откровенно дают понять: Кудрин вполне устраивает Запад в качестве лидера, способного, к радости российских верхов, немало теряющих от напряжённых отношений с коллективным Западом, начать новую разрядку.

С одной стороны, такой вброс вполне мог бы стать чёрной меткой для Кудрина, раз уж Запад просто сватает его в следующие президенты. Такие засвеченные фигуры обычно становятся целями многочисленных информационных атак. Но, с другой стороны, и Россия ищет пути компромиссного примирения. Недаром считалось, что вольная, данная Чубайсу, означала создание условий для использования его старых связей в среде американских демократов. Но та же статья расставляет акценты, подчеркивая, что Анатолий Чубайс — крайне непопулярен на родине, а другой возможный посредник, Александр Волошин, слишком стар.

Весьма характерно, что параллельно в самой России усилился интерес к фигуре Кудрина, который, мол, ищет пути для реализации своего интеллектуального и организационного потенциала. Запестрели прогнозы, которые то сватают его на пост вице-премьера, способного встряхнуть правительство и привести туда свою министерскую команду, то отправляют непосредственно в новую Государственную думу, в которой он мог бы возглавить настоящую право-либеральную фракцию, которой в нашем парламенте нет уже много лет.

Интересны и варианты формирования такой фракции, учитывая отсутствие в стране сильных и популярных правых движений. Допускается строительство некоего думского Голема из пробившихся депутатов Партии Роста, партии «Новые люди» и даже отколовшейся части «Единой России».

Словом, в национальную повестку вброшена очередная тема, оставляющая простор для политологических фантазий. Нам же остаётся только ждать и гадать, как заокеанское слово отзовётся. Идёт ли речь о серьёзном наезде на Кудрина, изрядно критиковавшего в последнее время правительственную политику. Или же, наоборот, ему с обоих берегов начинают выстраивать репутацию политика, способного изменить наш несовершенный мир. Как говорится, будем наблюдать.