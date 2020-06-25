Аксёнов: СССР не распался бы, если бы им руководил Путин

https://static.news.ru/photo/9a1643b4-b713-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов убеждён, что СССР не распался бы, если бы государством управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента Владимира Путина.

Я лично глубоко убеждён: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался, — заявил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Политик считает, что если глава государства не болеет за страну и не переживает за дело, то не стоит рассчитывать на развитие. В качестве примера Аксёнов привёл Украину, в которой, по его мнению, нет государственного лидера.

Я лично глубоко убеждён, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведёт за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая, — отметил глава Крыма.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер во время общения с лауреатами Государственной премии заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Российскую Федерацию. Путин подчеркнул, что наличие таких людей «просто исключено».

Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время жизнь «станет проще и спокойнее» и всё вернётся в привычное русло. Путин призвал граждан «быть аккуратными» из-за пандемии коронавируса.