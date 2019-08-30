https://static.news.ru/photo/b19f7d7a-cb32-11e9-9028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидеры почти двух десятков государств приняли приглашение прибыть в Москву на памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Среди тех, кто намерен приехать в мае 2020 года, лидеры Франции, Чехии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии и многих стран СНГ.

У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально своё участие, — цитирует Ушакова РИА Новости .

По словам помощника президента, «ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате».

Как писал News.ru, приглашение будет направлено и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Представители главы США Дональда Трампа пока не дали ответ.