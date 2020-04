Самоизоляция — время новых открытий. Так, семья старшего тренера юношеской сборной России по футболу до 17 лет Александра Кержакова пародирует обложки альбомов известных музыкальных коллективов, игрок «Уфы» Данил Круговой тренируется в защитном костюме, а наставник ЦСКА Виктор Гончаренко готовит драники. Чем ещё занимаются спортсмены во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, рассказывает NEWS.ru.

Необычные тренировки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко совмещает приятное с полезным. Сначала в отсутствие привычных тренировок он поставил на ворота площадки около дома своего старшего сына, а сам отрабатывал броски, затем нашёл применение и супруге: 28-летний хоккеист приседал, держа жену на плечах.

Не теряет спортивную форму и российский теннисист Карен Хачанов, который приседает пусть и не с супругой, но с сыном. И такая физическая активность маленькому Давиду точно понравились — смех младенца заставит улыбнуться даже самого равнодушного.

Но тренировки тренировкам рознь. Экс-нападающий футбольного клуба «Спартак» Зе Луиш, выступающий в «Порту», у которого пока нет ребёнка, нашёл выход из положения — привлёк своего пса, который с радостью гонялся за мячом. Импровизированный матч удался: Зе Луиш показал, что за время карантина не забыл, что такое финты, а французский бульдог тем временем продемонстрировал свои умения на «втором этаже». Правда в конце футбольной игры собака решила попробовать мяч на вкус, но, может быть, так даже интереснее. Да и обычные тренировки во дворе бульдог поддерживает — следит за качественным выполнением упражнений не хуже любого тренера.

Сумел отличиться и защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды в «Уфе». Во время тренировки под рукой у него были привычные для любого зрителя гантели и беговая дорожка, но вот спортивный костюм... 21-летний футболист показался в защитной одежде, надев респиратор.

Новые увлечения и хобби

Разумеется, поддерживать себя в форме необходимо, но и отдыхать нужно уметь. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко показал, что его таланты не ограничиваются только управлением командой. На участке своего дома наставник приготовил национальное белорусское блюдо драники.

Неожиданное хобби открыл для себя и защитник «Сочи» Адиль Рами, который периодически радует подписчиков различными фокусами: то монетка исчезнет, то вилка.

Ещё одним интересным увлечением поделился бывший игрок национальной команды и старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. Вместе с семьёй он пародирует обложки альбомов известных музыкальных групп. Их уже три: The Beatles, Queen и Oasis.

А вот действующий футболист сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба много времени играет с детьми. Под композицию Queen — We will rock you 31-летний нападающий предупреждает сыновей, что сопротивление бесполезно. А ребята, между прочим, выстроили очень крутую оборону.

23-летний Александр Соболев, играющий в «Спартаке», сутки напролёт проводит время с семьёй: днём посвящает себя сыну, а вечером смотрит фильмы и сериалы с супругой.

Не отстаёт от коллег и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, который в свободное от тренировок время развивает мелкую моторику, собирая с ребёнком пазлы.

А вот главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий развлекается с пользой: дистанционно тренирует команду из Слуцка, подробно раскрывая все хитрости наставников. А продукция сахарного завода Слуцкого — шедевр!

Смена имиджа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на самоизоляции решил сменить имидж, поддержав эстафету Михаила Галустяна. Принявшим вызов необходимо избавиться от усов и бороды. Помочь ему в этом решилась жена хоккеиста.

Голкипер «Спартака» Артём Ребров также решил внести изменения в свой стиль, результатом он поделился на своей странице в Instagram. И раз усов нет, то это не проблема. Теперь вратарь короткостриженый. В конце концов, всё равно неясно, когда откроются салоны красоты.